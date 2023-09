09:44:52 Confraternização pelo Dia do Corretor de Imóveis acontecem vai acontecer em Guarulhos 28

Este evento já ocorre a mais de 40 anos em nossa cidade, nosso último foi em 2019, e paramos devido a pandemia que assolou o mundo, e muitos colegas Corretores estavam questionando, quando iríamos retornar este evento, que sempre foi um sucesso, onde os colegas trocam informações, parcerias ocorrem, troca de cartões, além de ser o marco da nossa profissão que celebra no dia 27 de agosto de cada ano o Dia Nacional do Corretor de Imóveis. E o porque de escolhermos sempre com data posterior nosso Jantar, e que no mês de agosto além de nossa data, muitas outras profissões também festeja seu dia, sempre contamos com o apoio do CRECISP, este ano com o apoio da assessoria da ACE Guarulhos, estamos também com uma tabela promocional para patrocinadores, onde estes podem divulgar sua marca e seus produtos e serviços para esta categoria que é de Corretores de Imóveis, que que abrange muitas empresas parceiras, como Bancos, Financeiras, arquitetos, Construtoras, empreiteiras, investidores, advogados, Cartórios, mídias em geral, plataformas de imóveis, enfim uma vasta rede de negócios. O evento ocorrerá no salão nobre do Clube Recreativo, tradicional em nossa cidade, onde muitos conhecem, e muitos poderão conhecer, será um jantar maravilhoso, acompanhado de agua, refrigerantes e cerveja incluso, servido pelo tradicional Epa Clube, o som, iluminação,e banda organizado pela Top Times Produções, consagrada em vários eventos em todo o estado de SP, com músicas de estilos diferentes que agrada todos os públicos.

Não poderíamos deixar de mencionar nossos organizadores que estão trabalhando para que este evento marque 2023, são eles Donizete Branco, Humberto Mancini, Roseli contadora e corretora, Lucine, Maria José, Soares, Vânia nosso encarregado da arrecadação e pagamentos Osvaldo Zuccaro, Kim arquiteto e presidente do Clube Recreativo, e o apoio total da ACE GUARULHOS, através do Diretor Luis Cláudio e as colaboradoras, Monalisa,Thami e Kelli