08:31:19 O que é que a banana tem? Conheça os benefícios da fruta que está entre as mais consumidas no Brasil

Nutricionista do Oba Hortifruti, Renata Guirau, explica características de seis tipos: nanica, prata, ouro, maçã, terra e marmelo

De sabor adocicado, a banana está entre as frutas mais consumidas no Brasil. Versátil e prática, pode ser ingerida in natura nos intervalos das refeições, com a comida ou em receitas doces, como bolos, tortas e vitaminas, e salgadas, como farofas. De acordo com a nutricionista do Oba Hortifruti, Renata Guirau, as bananas são excelentes fontes de nutrientes essenciais à saúde. “Possuem boa quantidade de carboidrato, que fornece energia, potássio, que atua na função cardíaca e muscular, magnésio, para saúde óssea, dentária e muscular, além de fibras, que garantem saciedade e bom funcionamento do sistema digestivo”, ensina.

Renata ressalta que o consumo regular da fruta auxilia o raciocínio, a memorização e a concentração. E completa: “Rica em antioxidante, ajuda a retardar o envelhecimento e promove a produção de colágeno. Por conter vitamina B6 e triptofano, um aminoácido que atua na síntese da serotonina, conhecido como “hormônio da felicidade”, melhora o humor e o sono”, diz.

A nutricionista explica as particularidades de seis tipos de bananas.

Nanica: Uma unidade possui em média 90kcal. Seu nome tem origem na bananeira que a produz, que é de porte pequeno, embora seja uma das maiores bananas. Tem teor de fibras e carboidratos mais alto, o que ajuda na função intestinal.

Prata: 100g têm cerca de 90kcal e correspondem a 2 unidades médias. Por ter uma quantidade menor de carboidratos, é menos doce. É uma das bananas com maior durabilidade.

Ouro: Uma das mais doces e mais calóricas. Cada 100g têm cerca de 160kcal. Uma unidade pesa aproximadamente 40g.

Maçã: Uma unidade média tem em torno de 50kcal. É ótima para doces e salada de frutas, pois oxida com menor facilidade.

Terra: É a maior de todas as bananas. Uma unidade pode pesar de 400g a 500g. Muito usada em preparações salgadas, como farofas, e consumida também frita.

Marmelo: Lembra bastante a banana-da-terra, com sabor mais adocicado, principalmente se for cozida. Se ela estiver bem madura, pode ser consumida in natura. Quando está mais verde, o melhor é cozinhá-la.

Renata ensina receitas com os diversos tipos de banana:

Panqueca de banana

1 banana nanica madura

1 ovo

1 colher de sopa de farelo de aveia

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de nibs de cacau

Modo de preparo:

Amasse a banana e misture todos os ingredientes. Leve para cozinhar em uma frigideira untada com azeite ou manteiga sem sal e cozinhe bem dos dois lados. Só servir.

Pãozinho doce de banana

2 bananas-prata maduras

2 colheres de sopa da aveia em flocos

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de chá de fermento em pó

Modo de preparo:

Amasse 1 banana e misture a aveia em flocos, o trigo, o açúcar e o fermento em pó. Acomode a massa em um pote de vidro e em seguida, adicione rodelas da outra banana picada. Leve ao microondas por cerca de 3 minutos. Se você desejar, adicione canela em pó antes de aquecer.

Bolo de banana com maçã

4 ovos

½ xícara de chá de óleo

1 maçã com casca

6 bananas-ouro

2 xícaras de chá de farinha de trigo

2 xícaras de chá de açúcar ou adoçante culinário

1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de chá rasa de sal

Modo de preparo:

Bata no liquidificador a maçã, os ovos, o óleo e o sal. Adicione o açúcar, a farinha de trigo, o fermento, e bata novamente. Acomode metade da massa em uma forma com furo central, untada com manteiga e farinha. Em seguida, adicione metade das bananas,

cortadas em rodelas. Junte o restante da massa e decore com as bananas. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos.

Smoothie de banana-maçã

1 banana-maçã congelada

5 morangos congelados

100ml de água de coco

1 colher de chá de psilium em pó

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes e consuma em seguida

Farofa de banana-da-terra

1 banana-da-terra madura

2 xícaras de chá de farinha de mandioca

½ xícara de chá de cheiro-verde picado

½ xícara de chá de milho verde cozido

½ xícara de chá de azeitonas pretas

1 cebola roxa pequena

2 colheres de sopa de azeite

Sal a gosto

Modo de preparo

Aqueça o azeite e doure a cebola. Adicione as bananas cortadas em rodelas e refogue bem. Junte os demais ingredientes, incorporando-os delicadamente para não desmanchar as rodelas de banana. Sirva em seguida.

Banana-marmelo recheada com pernil

250g de pernil cozido e desfiado

4 bananas-marmelo maduras

2 dentes de alho ralados

1 cebola roxa ralada

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

2 colheres de sopa de azeite

Sal e cúrcuma a gosto

Modo de preparo:

Em uma frigideira, aqueça o azeite e doure o alho e a cebola. Acrescente o pernil desfiado, o cheiro-verde, a cúrcuma e acerte o sal. Faça um corte no centro das bananas, de modo que as pontas permaneçam unidas para apenas formar uma abertura possível de rechear. Mantenha a casca. Adicione uma porção do recheio em cada banana. Cubra com papel alumínio e leve para assar em forno a 200º por 20 minutos. Sirva em seguida.

