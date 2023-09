10:39:57 Cia Truks fala de assunto sério com doçura, humor e poesia em espetáculo para crianças nas cidades de Guarulhos, Itaquaquecetuba, São Vicente e Santos

Obrigado por ler este post, não se esqueça de se inscrever!

Você sabia que duas em cada cinco crianças sofre, ou já sofreu, algum tipo de abuso sexual no Brasil? “Sim, infelizmente as estatísticas são alarmantes e é urgente que cada um de nós faça a sua parte para mudar esta realidade tão triste”, comenta o diretor Henrique Sitchin.

Referência nacional na arte do teatro de animação e de bonecos, bem como um dos principais expoentes do teatro para crianças no Brasil, a CIA TRUKS abraçou o projeto e colocou o pé na estrada pelo País afora com a peça Pipo e Fifi. A peça apresenta o importante e necessário tema do abuso sexual, de forma poética, com humor e fantasia. Dentro do projeto O Encantador Mundo dos Bonecos – Pronac 191385 e com patrocínio da Ecorodovias, através da lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, do Governo Federal União e Reconstrução, as apresentações acontecem entre 18 e 21 de setembro em escolas de Guarulhos, Itaquaquecetuba, São Vicente e Santos.

“Com este espetáculo, fazemos um alerta – é preciso entender os sinais e impedir que a violência sexual contra as crianças se consume ou continue. Oferecemos um bom escudo para que as crianças aprendam como e saibam que podem sim, se defender dos abusos”, comenta Sitchin.

“Como uma empresa consciente do seu papel social, a Ecorodovias apoia este projeto com objetivo de sensibilizar e mobilizar a sociedade para ações de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças. Acreditamos que usar a linguagem lúdica para compartilhar informações e ensinamentos com as crianças pode preveni-las de situações de risco envolvendo violência sexual”, comenta Moisés Basilio – Gerente de Sustentabilidade do Grupo Ecorodovias.

O espetáculo faz uma fidelíssima transição, para os palcos, da obra literária de mesmo nome, da premiada autora CAROLINE ARCARI. A peça é uma importante ferramenta de proteção para os pequenos, explicando às crianças, a partir dos 3 anos de idade, conceitos básicos sobre o corpo, sentimentos, convivência e trocas afetivas. De forma simples e descomplicada, ensina a diferenciar toques de amor de toques abusivos, apontando para as crianças caminhos para a proteção contra abusos sexuais.

A apresentação teatral conduz as crianças por um universo lúdico e mágico, construindo através da força dos tradicionais bonecos da Cia Truks, que parecem até mesmo respirar em cena, tamanha a qualidade de sua animação. Mesclando momentos de muito humor com outros de delicada poesia, o espetáculo traz para a cena a mesma sensibilidade com que o tema é abordado no livro Pipo e Fifi.

Ousadia e ineditismo

A CIA TRUKS é marcada pela ousadia. Quando estrearam A Bruxinha, em 1990, não existia ainda manipulação de bonecos com o rosto dos manipuladores à vista do público. “O que se conhecia aqui eram os fantoches ou as marionetes de fios com atores ocultos”, lembra Henrique, ressaltando que o grupo inovava ao fazer um teatro diferente.

O diretor pontua a importância das referências. “Nos baseamos, naquela época, no teatro japonês, o Bunraku. Depois, em 2004, quando refinavam mais ainda a técnica, com bonecos com movimentos humanos, começaram a dar vida a coisas. “Aparecemos em cena com uma caneca e um bule, representando, respectivamente, um pintinho e a galinha, no espetáculo Zoo-Ilógico. E foi um espetáculo premiado”, afirma o diretor.



“E agora, em Pipo e Fifi , ousamos tratar de um tema tão difícil e delicado, porém com a mesma magia que o nosso teatro vem oferecendo ao público durante mais de três décadas”.

Sobre a Cia Truks

A Cia. Truks foi criada em 1990, e desde então apresenta seus espetáculos de repertório em teatros, escolas, instituições ou espaços alternativos de todo o Brasil. A Cia participa de mostras e festivais de teatro e teatro de animação em países do exterior, e em eventos e congressos vinculados à educação e à cultura. Paralelamente, ministra cursos e oficinas sobre o teatro para crianças, técnicas de animação de bonecos, objetos e figuras, além de cursos sobre procedimentos dramatúrgicos. O grupo é referência nacional na arte do teatro de animação, bem como um dos principais expoentes do teatro para crianças no Brasil.

Recebeu os principais prêmios do segmento: o Mambembe, do Ministério da Cultura; o APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte; o Coca Cola de Teatro Jovem; o Teatro Cidadão, da Prefeitura de São Paulo, e o Estímulo da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, entre outros. Coordenou o centro de estudos e práticas do teatro de animação de São Paulo, espaço de referências desta linguagem artística, em projeto da prefeitura do município, entre 2002 e 2012. Todas as peças do grupo podem ser encontradas no site da Cia Truks.

FICHA TÉCNICA

TEXTO – Caroline Arcari. ADAPTAÇÃO – Henrique Sitchin. DIREÇÃO – Henrique Sitchin e Gabriel Sitchin. ELENCO – Aguinaldo Rodrigues, Stefany Araújo, Michelle Racanelli e Thais Rossi. MÚSICAS – Yuri de Francco. CENOGRAFIA E BONECOS – Cia. Truks. PRODUÇÃO GERAL – Adryela Rodrigues | Sendero Cultural.

PIPO E FIFI NO MUNDO

O livro PIPO E FIFI já teve mais de 100 mil cópias distribuídas no Brasil. A autora, Caroline Arcari, já viajou para outros países, realizando projetos, formações aos profissionais e atendimento às crianças:

Para roteiro

Pipo e Fifi – Espetáculo teatral para crianças a partir de 3 anos.

LEI DE INCENTIVO: Pronac 191385

Projeto: O Encantador Mundo dos Bonecos

Patrocinador: Ecorodovias, através da lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, do Governo Federal União e Reconstrução.

Todas as peças do grupo podem ser encontradas no site da Cia Truks. Abaixo a relação de cidades onde acontecerão as apresentações.

Relação das apresentações

18/09 – às 10h30 e 14h30 | Guarulhos

EPG Pixinguinha

Rua Três, 140 – Jardim dos Olivas

CEP 07263-520 – Guarulhos/SP

19/09 – às 10h e 14h | Itaquaquecetuba

EMEB Adenor Bonifácio da Silva

Estrada Walter da Silva Costa, 100 – Vila Sônia

CEP: 08570-330 – Itaquaquecetuba/SP

20/09 – às 13h e 16h São Vicente

EMEF Vera Lúcia Machado Massis

Av. João Francisco Bensdorf, 1386 – Cidade Náutica

CEP: 11350-011 – São Vicente/SP

21/09 – às 09h e 10h | Santos

Educandário Anália Franco

Avenida Ana Costa – 277, Gonzaga.

CEP: 11060-001 – Santos/SP

Sobre a EcoRodovias

A EcoRodovias é a operadora com maior extensão de malha rodoviária do país. Subsidiária do Grupo ASTM, atualmente administra 11 concessões de rodovias que somam 4,7 mil quilômetros de extensão em oito estados nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Ao longo de mais de 20 anos, a EcoRodovias está presente em corredores rodoviários de escoamento da produção agrícola e industrial, bem como em relevantes eixos turísticos do país, viabilizando caminhos nunca antes imaginados. Integra importantes carteiras da B3 relacionadas a práticas ambientais, sociais e de governança, tais como Novo Mercado e os Índices de Diversidade e Sustentabilidade Empresarial. Possui diversas certificações internacionais, incluindo a ISO 37001 de combate ao suborno. Para mais informações, acesse o site da EcoRodovias.