Plataforma vai usar inteligência artificial para combater casos de racismo

Iniciativa foi desenvolvida pela Vivo em parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares

Plataforma ‘Acolhe’ é um espaço seguro de atendimento que oferece informações, além de apoio jurídico e psicológico para vítimas de racismo e injúria racial

Para auxiliar a Universidade Zumbi dos Palmares na divulgação de seu canal de desconstrução do racismo, a Vivo disponibilizou infraestrutura de SMS, serviço desenvolvido e operado pela startup de equidade racial da instituição, a HelpZ. Inicialmente, os clientes da operadora em São Paulo que enviarem um SMS com a palavra “SOS” para o número 1120 serão direcionados ao site da plataforma ‘Acolhe’, um espaço exclusivo e seguro de atendimento, desenvolvido pela Zumbi dos Palmares sob o comandado do incansável reitor José Vicente, com informações sobre o tema e a possibilidade de apoio jurídico e psicológico para vítimas de racismo e injúria racial.

Quem estiver em busca de informações, encontrará conteúdos sobre comportamento, visão e atitudes racistas. Já aqueles que procuram atendimento jurídico ou psicológico terão acesso ao acompanhamento dos times de especialistas da universidade, que receberão as demandas a partir da triagem inicial feita por um chatbot com Inteligência Artificial, treinado para identificar e encaminhar os casos de acordo com a urgência, necessidade e especificidade do acolhimento à vítima. Mais que necessário! Fonte: https://veja.abril.com.br/coluna/radar/plataforma-vai-usar-inteligencia-artificial-para-combater-casos-de-racismo/