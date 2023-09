13:19:10 Guti participa de missão internacional de Harvard e MIT focada em inovação

O prefeito de Guarulhos, Guti, está em Boston, nos Estados Unidos, a convite do Boston Innovation Gateway para participar do Epic (Innovation For Cities), uma missão internacional que apresenta casos de inovações em cidades de todo o mundo. Durante o período de licença, entre esta (11) e -feira (15), o vice-prefeito Professor Jesus assume a administração do município. A missão não tem qualquer custo para a Prefeitura.

O programa inclui palestras com professores das mais renomadas universidades do mundo, como MIT (Massachusetts Institute of Technology) e Harvard, visitas, encontros, além de workshops que permitirão aos participantes criarem um mapa de oportunidades a serem implantadas em suas cidades do Brasil. Além de Guti, participam do Epic cerca de 20 prefeitos e representantes de outros municípios brasileiros.

O Boston Innovation Gateway tem reconhecimento mundial. O programa insere líderes nos melhores ecossistemas de inovação do mundo para ampliar horizontes, adquirir conhecimentos, expandir a rede de relacionamentos, fomentar parcerias e ideias para suas cidades.

“É mais uma oportunidade de buscarmos conhecimento e vislumbrarmos experiências inovadoras já utilizadas em outras cidades no mundo que podem ser trazidas para Guarulhos”, explicou Guti.

Entre os temas a serem tratados ao longo da missão estão tendência, liderança, estratégia, gestão, inovação, execução, tecnologia, ESG (governança ambiental, social e corporativa) e internacionalização. “É muito importante para Guarulhos ser incluída no mapa dos grandes eventos internacionais, como este para o qual fomos convidados pelo MIT e por Harvard”, concluiu o prefeito.