Entenda força do terremoto mais forte em um século a atingir montanhas do Marrocos

O terremoto de sexta-feira (8) à noite, cujo epicentro ocorreu nas montanhas do Alto Atlas, no Marrocos, foi o mais forte a atingir a área em mais de 120 anos, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O tremor também foi o mais mortal no país em cerca de 30 anos.

Com magnitude de 6,8, é classificado como forte na escala de magnitude, de acordo com o órgão.

Terremotos deste tamanho na região são incomuns, segundo o serviço, mas não inesperados. Foram nove terremotos com magnitude 5 ou superior desde 1900, mas nenhum deles teve magnitude superior a 6.

Na escala, cada aumento de um número inteiro resulta em 32 vezes mais força.

Jonathan Stewart, professor de engenharia civil e ambiental da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, disse à CNN que embora o terremoto tenha sido 30 vezes mais fraco do que o terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a Turquia no início deste ano, ainda liberou “uma tremenda quantidade de energia e provavelmente causaria danos substanciais”.

O terremoto de magnitude 6,8 atingiu o centro do Marrocos na noite desta sexta-feira (8), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos, causando pânico entre os residentes e turistas em Marrakech.

Ao menos 820 pessoas morreram e outras 672 ficaram feridas, segundo a emissora estatal Al-Aoula, citando o Ministério do Interior. Além disso, 205 pessoas estão em estado crítico, disse Al Aoula.

A televisão estatal Al-Aoula mostrou neste sábado (9), em horário local, vários edifícios desabados perto do epicentro.

Em Marrakech, algumas casas na densamente povoada cidade velha desabaram, com as pessoas vasculhando os escombros manualmente enquanto esperavam por equipamento pesado, conforme relatou o residente local Id Waaziz Hassan à agência de notícias Reuters.

Além disso, Brahim Himmi, morador de Marrakech, afirmou que viu ambulâncias saindo da cidade e que muitas fachadas de edifícios foram danificadas. Ele explicou que muitas pessoas estavam assustadas e ficariam do lado de fora para o caso de outro terremoto.

Benjamin Brown, membro da equipe da CNN que estava em Marrakech quando ocorreu o terremoto, disse que demorou um pouco para que as pessoas nas proximidades entendessem o que estava acontecendo.

Ele afirmou que ele e outras pessoas deixaram o hotel depois de sentir os tremores e se dirigiram para um terreno aberto. No início, segundo Brown, a maioria das pessoas – incluindo algumas ainda de pijama – parecia calma.

“E então, alguns minutos depois, os gritos começaram”, lembrou ele.

O pânico tomou conta quando as pessoas começaram a notar seus ferimentos, disse Brown, que falou por telefone à redação da CNN com Michael Holmes.

“Alguns deles pareciam ter ferimentos graves na cabeça com muito sangue, na verdade, tão graves que pelo menos em um caso uma ambulância teve que recusar uma mulher ferida, porque estavam com capacidade total”, pontuou.

Posteriormente, muitas pessoas decidiram acampar durante a noite, disse Brown. “Cena absolutamente chocante para Marrakech”, acrescentou.

Havia muitos edifícios parcialmente destruídos, alguns com os telhados arrancados e as janelas de vidro quebradas, relatou Brown, e partes das muralhas históricas de Marrakech estavam desmoronando.

Muralhas históricas danificadas

O terremoto danificou partes das muralhas históricas de Marrakech, de acordo com a TV estatal Al Aoula do país.

As fortificações são um conjunto de muralhas defensivas que circundam os bairros históricos de Marrakech e foram construídas pela primeira vez no início do século XII.

Líderes mundiais oferecem ajuda

Diversos líderes mundiais falaram sobre o terremoto que atingiu o Marrocos na sexta-feira (8) e deixou centenas de mortos. Muitas autoridades ofereceram ajuda ao país africano.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, enviaram condolências ao povo marroquino antes da cúpula do G20, em que participam, na Índia.

“Estas são notícias terríveis do Marrocos. Nestas horas difíceis, nossos pensamentos estão com as vítimas do terremoto devastador”, escreveu Scholz neste sábado (9) no X, anteriormente conhecido como Twitter.

Von der Leyen também expressou sua solidariedade: “Meu coração está com o povo marroquino diante do terrível terremoto que ceifou centenas de vidas na noite passada”.

Ela destacou que seus pensamentos estão com as famílias das vítimas e dos feridos, desejou-lhes uma rápida recuperação e elogiou as equipes de resgate por seu “trabalho admirável”.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, iniciou seu discurso de abertura da Cúpula do G20 neste sábado oferecendo suas “sinceras condolências a todos os afetados” pelo terremoto.

“É meu desejo que todos os feridos se recuperem rapidamente. Neste momento difícil, os meus pensamentos estão com Marrocos e estamos preparados para oferecer toda a assistência possível”, declarou.