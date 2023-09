10:19:32 Brasil imprime 324 milhões de livros

Para incentivar o interesse pela leitura, o Petit Kids Cultural Center,

em parceria com a Estante Mágica, criou projeto inédito e inovador,

que transforma crianças de 3 a 6 anos em autores

O mercado editorial brasileiro imprimiu 324 milhões de livros no ano passado e editou 46 mil títulos. Do total editado, 24% são títulos novos, o que representa 16% das unidades impressas. O restante refere-se a reimpressão de títulos já lançados. Os dados são do relatório Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro – Ano Base 2022, da Nielsen e Book Data. Por outro lado, a mais recente pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, em sua quinta edição, revela que apenas metade dos brasileiros são considerados leitores, 52%, enquanto 48% declararam que não leram nenhum livro em três meses.

De acordo com a pesquisa, em quatro anos o Brasil perdeu ao menos 4,6 milhões de leitores. O levantamento aponta alguns motivos que justificam essa redução, como uso da internet e redes sociais, falta de recursos financeiros e até dificuldade de leitura.

Entre os entrevistados na pesquisa, 4% disseram que não sabem ler, 19% comentaram que leem devagar, 13% alegaram falta de concentração e 9% explicaram que não entendem a maior parte do que leem. Apesar das dificuldades, o estudo confirma que o incentivo é fundamental para criar novos leitores, 34% dos entrevistados contaram que foram estimulados a gostar de ler.

Para incentivar o interesse pela leitura e pela escrita, o Petit Kids Cultural Center criou um projeto inédito e inovador, em parceria com a Estante Mágica, que envolve crianças de 3 a 6 anos no saudável universo literário, transformando-as em autores. Os pequenos vão produzir seus próprios livros, que serão publicados e lançados no fim do ano, com mesa de autógrafos, participação das famílias e educadores. A pedagoga e especialista em educação infantil, Fernanda King, diretora da escola, explicou que a atividade será realizada ao longo deste semestre. Ela comentou que a Petit Kids tem cerca de 70 crianças nessa faixa etária.

“A leitura e escrita, mais do que nunca, são nossas maiores aliadas para o desenvolvimento das crianças. É a partir desse conhecimento que tantos outros se tornam possíveis. Por acreditar que esse é o caminho para estimular diversas habilidades importantes, nossa escola vai transformar a criança em autora de um livro de verdade, em parceria com a Estante Mágica”, afirma Fernanda. Ela comenta que os livros terão como tema os animais, abordando desde a variedade da fauna até a importância de respeitar os bichos. Brasil imprime 324 milhões de livros

As crianças vão escrever e ilustrar os próprios livros durante as aulas, e os desenhos serão transformados em um game personalizado. Fernanda aponta que a iniciativa busca engajar os alunos com aprendizado, além do tradicional, desenvolvendo competências socioemocionais como criatividade, autonomia e protagonismo infantil. De acordo com ela, o projeto contribui no processo de alfabetização, para que os pequenos tenham uma melhor compreensão das palavras.

Embora as crianças nessa faixa etária ainda não escrevam, elas se comunicam e vão falar sobre o conteúdo do livro. A diretora do Petit Kids explicou que a escola vai usar um programa de computador para transcrever o texto e produzir o conteúdo online. “Queremos fazer com que essas crianças tenham vontade de ser alfabetizadas, tenham vontade de ler, de ser mais cultas. O Brasil é um dos países em que a população lê menos. Temos que mudar esse cenário. Quanto mais cedo, melhor”, comenta.

A iniciativa representa avanço em um país no qual o analfabetismo funcional ainda é um grande desafio. O mais recente Indicador de Alfabetismo Funcional mostra que 30% dos brasileiros de 15 a 64 anos são analfabetos funcionais, aprenderam a ler, mas têm dificuldades para interpretar textos simples. “Estimular o interesse pela leitura é fundamental e quando esse estímulo tem início na primeira infância, o resultado é muito mais efetivo. A leitura representa aprendizado, conhecimento, desenvolvimento de habilidades e competências. Bons leitores, e autores, constroem um mundo melhor”, diz Fernanda.

