10:10:01 Brasil goleia a Bolívia e Neymar bate recorde de Pelé em estreia nas Eliminatórias

Atacante marcou os dois últimos gol da Seleção na vitória por 5 a 1 e passou Pelé como maior artilheiro da Amarelinha em jogos oficiais

Da CNN

Única seleção presente em todas as Copas do Mundo até hoje, o Brasil goleou a Bolívia por 5 a 1, no Mangueirão, em Belém-PA, pela estreia das Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial de 2026.

Rodrygo e Neymar marcaram duas vezes no jogo em que o camisa 10 se tornou o maior artilheiro da Seleção em jogos oficiais. Raphinha também balançou a rede na estreia de Fernando Diniz como técnico da Canarinho.