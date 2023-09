 Twice anuncia data extra após esgotar show no Brasil

SÃO PAULO, BRASIL (Quarta-feira, 06 de setembro de 2023) – A sensação internacional do K-Pop, TWICE, acaba de anunciar um show extra da 5ª WORLD TOUR ‘READY TO BE’ no Brasil! Com o show do dia 06 de fevereiro esgotado, uma nova apresentação acontecerá dia 07 de fevereiro, também em São Paulo, no Allianz Parque. Essas serão as únicas apresentações do grupo na América do Sul.

A turnê no Brasil conta com o patrocínio do Santander Brasil e é promovida pela Live Nation Brasil. Para a nova data, Clientes Santander contarão com pré-venda exclusiva nos dias 12 e 13 de setembro, começando a partir das 10h na internet e às 12h na bilheteria oficial. Para o público geral, a venda começa no dia 14 de setembro, nos mesmos horários e canais. Os ingressos estarão disponíveis online (www.ticketmaster.com.br) e na bilheteria oficial (sem taxa de serviço – Pacaembu | Praça Charles Miller).

Durante a pré-venda exclusiva para Clientes Santander, as compras poderão ser parceladas em até 5x. Durante a venda geral o parcelamento poderá ser efetuado em até 3x. Clientes Santander seguem com o mesmo benefício de pagamento em 5x, e devem clicar na opção de venda exclusiva para Clientes Santander. Para obter mais informações, visite www.livenation.lat.

Sobre Twice

Formado pela potência do K-pop JYP Entertainment em 2015, TWICE é um grupo feminino de K-Pop premiado e recordista, e um dos artistas de K-pop mais vendidos de todos os tempos em termos de vendas físicas de álbuns.

Composto por NAYEON, JEONGYEON, MOMO, SANA, JIHYO, MINA, DAHYUN, CHAEYOUNG e TZUYU, TWICE alcançou enorme sucesso mundial com o lançamento de três álbuns completos, 12 mini-álbuns e oito turnês, três das quais trouxe o grupo aos Estados Unidos para fazer shows com ingressos esgotados em locais como SoFi Stadium e The Forum em Los Angeles e MetLife Stadium em Nova Jersey. TWICE foi o primeiro grupo feminino de K-Pop a tocar em um estádio norte-americano, e o primeiro grupo feminino a tocar no SoFi Stadium. Em 2023, elas foram a primeira banda de K-Pop homenageada no prestigiado Billboard Women in Music Awards, onde receberam o “Breakthrough Award”.

O grupo ganhou destaque pela primeira vez com sua música título de estreia “Like OOH-AHH” e ganhou impulso com vários singles de sucesso, como “CHEER UP”, “FANCY” e “Feel Special”. Em 2020, TWICE alcançou sua primeira classificação nas paradas Billboard 200 e Artist 100 com seu mini-álbum MORE & MORE.

2021 foi um ano marcante para o grupo. TWICE fez sua estreia nos EUA no The Kelly Clarkson Show e lançou seu 10º mini-álbum, Taste of Love, que estreou em 6º lugar na parada Billboard 200.

As potências do K-pop seguiram com o lançamento de seu primeiro single completo em inglês, “The Feels”, que rendeu ao grupo sua primeira entrada na carreira na Billboard Hot 100 (#83), sua primeira certificação de ouro pela Recording Industry Association of America (RIAA) e várias colocações entre os 10 primeiros em vários gráficos; eles cantaram o single no The Tonight Show, estrelado por Jimmy Fallon, The Late Show com Stephen Colbert e GMA3. Eles fecharam o ano com o lançamento de seu terceiro álbum completo, Formula of Love: O+T=<3, que alcançou o 3º lugar na Billboard 200 e permaneceu nas paradas por oito semanas consecutivas. O impulso continuou ao longo de 2022 com a 4TH WORLD TOUR ‘Ⅲ’ esgotada em arenas nos EUA, bem como duas apresentações com ingressos esgotados no BMO Stadium de Los Angeles.

Mais recentemente, o TWICE encerrou a etapa norte-americana da sua 5ª WORLD TOUR ‘READY TO BE’, onde fizeram 13 apresentações com ingressos esgotados em nove estádios e arenas. A segunda etapa da turnê está marcada para acontecer de setembro a dezembro, com o grupo subindo ao palco na Europa e na Ásia. Eles também se apresentaram no TODAY’s Citi Concert Series no icônico TODAY Plaza em Nova York. No início deste ano, eles lançaram seu 12º mini-álbum, READY TO BE, que entrou na parada Billboard 200 em 2º lugar. READY TO BE detém a maior semana de vendas puras de um álbum de uma artista feminina de K-Pop nos EUA, e a estreia estendeu o recorde do TWICE de maior número de estreias no top 10 na parada entre todas as artistas femininas de K-Pop, agora totalizando quatro. O mini-álbum também garantiu o primeiro lugar na parada de vendas de álbuns mais vendidos da Billboard – a terceira colocação do grupo em primeiro lugar na parada.

Sobre a Live Nation Entertainment

Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) é a principal empresa de entretenimento no mundo, composta por líderes do mercado global: Ticketmaster, Live Nation Concerts e Live Nation Sponsorship. Para mais informações, visite www.livenation.lat e www.livenationentertainment.com.

Sobre Santander Brasil e Cultura

O Santander Brasil investe nas mais distintas manifestações culturais e promove a democratização da cultura para a sociedade. Além das parcerias e apoios a iniciativas culturais, o Santander mantém seus próprios empreendimentos, como os Faróis Santander Porto Alegre e São Paulo, além do Teatro Santander e 033 Rooftop, na capital paulista.

SÃO PAULO

Data: 06 de fevereiro de 2024 (terça-feira) – ESGOTADO

07 de fevereiro de 2024 (quarta-feira) – NOVA DATA

Local: Allianz Parque

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo – SP

Ingressos: a partir de R$ 230,00 (ver tabela completa)

Classificação: 16 anos. Menores de 06 a 15 anos, apenas permitida a entrada desde que acompanhados dos pais ou responsáveis legais*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

CADEIRA SUPERIOR: R$ 230,00 meia entrada e R$ 460,00 inteira

PISTA: R$ 310,00 meia entrada e R$ 620,00 inteira

CADEIRA INFERIOR: R$ 370,00 meia entrada e R$ 740,00 inteira

PISTA PREMIUM: R$ 460,00 meia entrada e R$ 920,00 inteira

Clientes em geral podem comprar até 6 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada.

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pacaembu – sem taxa de serviço:

Endereço: Praça Charles Miller – Pacaembu

Horário de funcionamento: De 12 a 14/09, das 12h às 19h.

Futuramente será informada a localização da bilheteria oficial após o dia 14/09, mediante disponibilidade de ingressos.

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

O único canal de vendas oficial é o

www.ticketmaster.com.br

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

Pré-venda clientes Santander

Início das Vendas para a nova data: 12/09/2023 às 10h até 13/09/2023 às 23h59* em www.ticketmaster.com.br e na Bilheteria Oficial a partir das 12h do dia 12/09/2023 (confira o endereço e horários de funcionamento no menu indicado acima).

*mediante a disponibilidade de ingressos.

Formas de Pagamento para pré-venda clientes Santander:

Para compras online: Cartões de crédito Santander em até 5 vezes.

Para compras na bilheteria oficial: Cartões de crédito Santander em até 5 vezes ou cartões de débito Santander à vista.

Venda Geral

Início das Vendas para a nova data: 14/09/2023 às 10h em www.ticketmaster.com.br e as 12h do dia 14/09/2023 na Bilheteria Oficial (confira o endereço e horários de funcionamento no menu indicado acima).

Formas de pagamento para a venda geral:

Para compras online:

Clientes Santander: Cartões de crédito Santander em até 5 vezes e PIX à vista.

Demais clientes: Cartões de crédito em até 3 vezes e PIX à vista.

Bilheteria Oficial:

Clientes Santander: Cartões de crédito Santander em até 5 vezes e cartões de débito Santander à vista.

Demais clientes: Cartões de crédito em até 3 vezes, cartões de débito à vista e dinheiro.