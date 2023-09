Polícia de SP apreende 1,2 tonelada de cocaína avaliada em mais de R$ 30 milhões

Investigadores faziam diligências pelo bairro Cidade Parque São Luiz quando localizaram um galpão. Nas buscas dentro do imóvel foram encontradas 1.110 peças de cocaína, que ultrapassou os 1.200 quilos da droga.

No galpão, os policiais apreenderam também um caminhão, provavelmente utilizado para o transporte do entorpecente, uma esteira e outros dois veículos. Quatro homens que estavam no local foram presos em flagrante. O caso foi registrado na sede da 4ª Delegacia de Polícia da Divisão de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), do Denarc.

A droga é avaliada em mais de R$ 30 milhões no Brasil. Se fosse enviada para o exterior, passaria dos R$ 100 milhões.

“Isso é continuidade do brilhante trabalho que a Polícia Civil está fazendo asfixiando financeiramente o crime organizado”, afirmou o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite.

Segunda grande apreensão da semana

A apreensão realizada ontem pelo Denarc foi a segunda desta semana em São Paulo.

Na segunda-feira (28), investigadores do 2º Distrito Policial apreenderam 450 tijolos de cocaína no Bom Retiro, na região central da capital paulista. A droga, que totalizou quase meia tonelada, estava com um homem de 35 anos. O entorpecente seria distribuído na região da Cracolândia.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Além da droga, também foram apreendidos três aparelhos celulares. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial do Bom Retiro.