Ciclone no RS: Inmet volta a emitir alerta de chuvas intensas com ‘perigo potencial’

No começo da tarde desta sexta-feira, a Defesa Civil Rio Grande do Sul divulgou um novo balanço sobre a situação no estado. Não houve alteração no número de mortos, que permanece em 41 vítimas fatais. Equipes de resgate ainda fazem buscas por 46 pessoas desaparecidas: oito em Lajeado, oito em Arroio do Meio e 30 em Muçum, o município mais afetado pela tragédia ambiental.