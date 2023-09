Bela Russa anuncia a chegada da 1ª franquia na cidade de São Paulo

O processo de esmaltação das unhas é outro destaque da Bela Russa. Realizado com alta precisão, as profissionais jamais vão “lambuzar” os dedos das clientes com esmaltes e usar produtos químicos para remover o material. Assim, não há intervenções que possam causar alergias ou atrapalhar o crescimento natural das unhas. Deste modo, segundo Carla Jasmini, com o método russo original de cuidados com as unhas, é possível alcançar um resultado visivelmente superior ao obtido com a manicure convencional. “As mulheres que aderem ao método russo têm suas unhas bem cuidadas e em perfeito estado por 3 a 4 semanas. Como a cutícula passa a crescer mais lentamente e os esmaltes profissionais não descascam, passa a não ser mais necessário frequentar a manicure semanalmente. Basta uma sessão por mês, sem a necessidade de manutenções nesse período, para ter unhas naturais sempre prontas e bem cuidadas. É muita qualidade e praticidade”, define.

Outro ponto que torna o método russo original de cuidados com as unhas especial tem relação com a recuperação de unhas danificadas. “Não importa se a unha estiver quebrada, lascada ou trincada. Não havendo ali nenhum sinal que caracterize um problema de saúde – situação em que se indica a consulta com um dermatologista – é possível restaurar a unha de modo que sequer seja perceptível que foi realizado um reparo”, afirma Carla. Para restaurar uma unha danificada, o método russo original de cuidados com as unhas se vale do uso de polímeros artificiais para a criação de próteses provisórias. Elas restauram o comprimento daquela unha natural danificada até que ela cresça novamente.

De acordo com a franqueada, a restauração também pode ser utilizada nos casos de mulheres que apresentam unhas extremamente curtas ou roídas. “Em geral, as unhas naturais crescem e atingem o comprimento desejado em no máximo três sessões. Nesse processo, aquela extensão artificial vai sendo reduzida a cada sessão, até ser completamente removida, uma vez que já cumpriu seu papel”, detalha.

Expansão por franquias

Criada em 2021, a Bela Russa contabiliza 6 franquias em atividade e 1 unidade em fase de implantação. A meta é finalizar 2023 com 15 estúdios, entre abertos e contratados. De acordo com Julio Andrade, sócio do Grupo RNSA e gerente de marketing da Bela Russa, para abrir uma franquia da marca é desejável que o interessado tenha afinidade com a área de beleza. “Jovens empreendedoras costumam se interessar e gerir o negócio de maneira bem-sucedida”, destaca o executivo, que completa: “Para que o cuidado com as unhas seja realizado exatamente como nos melhores estúdios da Rússia, homologamos fornecedores internacionais de insumos e equipamentos, garantindo assim o alto padrão de entrega”, salienta.

O investimento total para abertura de uma franquia Bela Russa gira varia entre R$ 500 mil e R$ 785 mil. O faturamento mensal chega a R$ 150 mil, com margem de lucro de 30% e retorno do investimento em até 36 meses. A franqueadora oferece suporte completo para abertura da unidade, inclusive com consultoria para busca do ponto ideal – preferencialmente localizado em shopping center ou rua em bairro nobre – projeto arquitetônico exclusivo, ferramentas de gestão, que incluem plataforma online de agendamento e controle de comissões e um programa completo de capacitação especialmente desenvolvido pela RNSA School, para aprendizagem contínua das manicures.