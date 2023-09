Temos medo do que pode acontecer em 7 de setembro, diz Ibaneis

18:35:48Temos medo do que pode acontecer em 7 de setembro, diz Ibaneis

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou nesta 6ª feira (1º.set.2023) ter “medo” do que pode acontecer no 7 de setembro em Brasília. Em sua fala, lembrou a comemoração da data em 2022, quando “além do cívico, houve as manifestações políticas” a favor do então presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

Ibaneis disse ainda que, para o desfile do 7 de Setembro, haverá uma “ação integrada entre as polícias” para evitar manifestações violentas. As declarações do chefe do Executivo de Brasília foram durante o seminário “Lide Brazil Development Forum”, em Washington (EUA), realizado pelo Grupo Lide.

O governador do DF citou também os atos do 8 de Janeiro ao dizer que “Brasília é palco das maiores manifestações sociais do país. Não tem uma semana que não tenhamos uma. Por isso mesmo é que precisamos ter um cuidado muito grande”.