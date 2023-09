18:31:32 Jade Picon deixa o resultado do silicone nos seios à mostra em ensaio fotográfico: ‘Ficou proporcional’

A atriz Jade Picon tem despertado a curiosidade de muitos seguidores desde que anunciou a realização de um procedimento estético. Por conta da dedicação à rotina fitness, incluindo treinamentos diários e alimentação regrada, a influenciadora digital perdeu consideráveis porcentagens de gordura em seu corpo. Por conta disso, a celebridade decidiu se submeter à cirurgia de colocação de próteses de silicone nos seios depois de refletir por um bom tempo.

Com efeito, Jade Picon publicou um ensaio fotográfico em seu perfil pessoal no Instagram e os seguidores, bastante curiosos, aproveitram o decote e o vestido justo para analisar a mudança em seu busto depois do procedimento estético. Com os cabelos ao natural e os braços levantados, a celebridade evidenciou todas as curvas de seu corpo, rendendo incontáveis elogios por conta disso.

Os principais comentários indicaram que Jade Picon acertou ao escolher o tamanho das próteses de silicone, as quais, na visão de muitos, ficaram harmônicas com o seu corpo. Com efeito, as opiniões foram unânimes no sentido de que a cirurgia manteve o físico da atriz da Rede Globo em suas proporções naturais.

“Ficou tudo bem proporcional”, elogiou uma seguidora. “Achei que ia ficar vulgar, mas ela arrasou”, pontuou um segundo internauta. “Gata demais”, disparou um terceiro. “Perfeita”, acrescentou um quarto usuário das redes sociais, dentre vários outros comentários desta mesma natureza.

Em manifestações após se recuperar da cirurgia, Jade Picon tratou de advertir as suas seguidores sobre a importância da reflexão e do estudo sobre a operação antes de se submeter a um procedimento desta natureza. Ainda que tenha criado o compromisso de expor as suas decisões aos seus milhões de fãs, a influenciadora digital advertiu que não exibiria os resultados dos implantes de silicone, a fim de que não motivasse nenhuma pessoa a realizar o procedimento, defendendo que cada caso tenha a sua própria particularidade, o que deve ser debatido apenas com os profissionais da área.