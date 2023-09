Governo Federal e LATAM celebram em Guarulhos nova conexão Brasil-África

São Paulo, 2 de setembro de 2023 – O Governo Federal e a LATAM Brasil acabam de celebrar neste sábado (2/9) no Aeroporto de Guarulhos a inauguração da rota São Paulo-Joanesburgo. Na solenidade, Márcio França, Ministro de Portos e Aeroportos do Brasil, representou Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República do Brasil. O grupo LATAM foi representado por Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil. Executivos da Embratur, GRU Airport e Infraero também estiveram presentes. “O presidente Lula nos havia solicitado mais voos com a África e, graças a essa importante iniciativa da LATAM, estamos inaugurando o voo Guarulhos-Joanesburgo, que fará conexão com outros 47 destinos no continente africano”, afirmou Márcio França, Ministro de Portos e Aeroportos do Brasil. “A LATAM tem compromisso com o Brasil. Nenhuma outra empresa aérea voa deste País para 90 destinos no mundo. E agora somos a única brasileira a voar do Brasil para a África”, ressaltou Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil. O voo LA8058 (Guarulhos-Joanesburgo) será operado três vezes por semana em aeronaves Boeing 787-900 com capacidade para 300 passageiros. O primeiro voo decola neste sábado (2/9)às 17h25 (hora local) e pousa em Joanesburgo amanhã (3/9) às 8h10 (hora local). A previsão é que a nova rota transporte anualmente cerca de 75 mil passageiros entre Brasil e África do Sul.