17:26:51 Tarcísio se encontra com ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson no Palácio dos Bandeirantes

estado.

É a primeira vez de Boris Johnson no Brasil e a passagem do ex-primeiro-ministro britânico pelo país incluiu uma visita ao Palácio dos Bandeirantes. O governador de São Paulo , Tarcísio de Freitas, recebeu Johnson nesta quinta-feira (31) e apresentou o portfólio de parcerias e investimentos do

Acompanhado dos secretários de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, e de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz, o governador conversou com o ex-premiê sobre o cenário econômico do estado de São Paulo e todas as potencialidades e protagonismo em torno da transição energética. “Nossa conversa girou muito em torno do hidrogênio verde, biometano, etanol, da energia renovável e de toda a aptidão de São Paulo nesse processo”, comentou o governador.

A aproximação comercial entre o Brasil e o Reino Unido também foi pauta na reunião. “Nós temos um potencial gigantesco para alavancar parcerias, principalmente no campo da indústria, do comércio exterior e também no campo de tecnologia e energia”, declarou Tarcísio.

Boris Johnson agradeceu a recepção do governo de São Paulo e pontuou que era um grande momento, pois o Reino Unido e o Brasil são duas grandes potências econômicas. “Nessa conversa com o governador percebi que temos muitos em comum. Temos a mesma ambição de combater a mudança climática com a tecnologia verde para ampliar as oportunidades para todos os nossos cidadãos”, declarou o ex-premiê britânico.

Johnson liderou o governo britânico entre julho de 2019 e setembro de 2022 e, desde então, vem participando de cúpulas do setor privado para ampliação de investimentos globais em parcerias com gestões públicas. Por sua vez, a gestão comandada por Tarcísio desde janeiro de 2023 prioriza a atuação pró-mercado do Estado para atrair grandes investidores do Brasil e do exterior, impulsionando a geração de emprego e renda e alavancando o PIB nacional.

O governador detalhou ao ex-premiê inglês a iniciativa pioneira de instalação da primeira planta-piloto do mundo para produção de hidrogênio renovável a partir do etanol. O Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa (RCGI), sediado na Escola Politécnica da USP, reúne a gestão estadual, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), as empresas Shell Brasil, Hytron, Raízen e Toyota, além do Senai, na pesquisa e desenvolvimento da estação para abastecimento de veículos com hidrogênio. Johson demonstrou um grande interesse nesta ação.

Entre os grandes programas de desestatizações, Parcerias Público-Privadas e concessões discutidos por Tarcísio e Johnson, os destaques foram o Trem Intercidades de São Paulo a Campinas e a privatização da Sabesp.