23:17:15 Governador Tarcísio de Freitas inaugura trecho de obra de canalização do Rio Baquirivu

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entregou a obra de canalização de um trecho de três quilômetros do Rio Baquirivu-Guaçu, nesta quarta-feira (30/08). Ticiano Americano (Cidadania), presidente da Câmara, participou do evento junto com o prefeito Guti e outras autoridades da cidade. Os parlamentares Carlinda Tinôco (Republicanos), Sandra Gileno (Patriota), Welliton Bezerra (PRTB), Romildo Santos (PSD), Karina Soltur (PSD) e Luís da Sede (PSD) também estiveram presentes.

Governador Tarcísio de Freitas inaugura trecho de obra de canalização do Rio Baquirivu

Esse é o segundo trecho da obra, que tem a finalidade de minimizar o risco de enchentes e alagamentos na região. Tarcísio ressaltou a importância da melhoria. “Essa obra vai fazer a diferença porque a gente está falando de um alargamento, falando da canalização. Então, um canal que tinha oito metros vai estar com 21. O canal está com quatro metros de profundidade. A gente está falando de um canal que está, praticamente, tendo sua vazão triplicada”, disse.

Governador Tarcísio de Freitas inaugura trecho de obra de canalização do Rio Baquirivu

A continuidade da obra no Baquirivu será feita pela Prefeitura e o governador aproveitou a oportunidade para entregar a licença de instalação da Cetesb, necessária para dar seguimento aos trabalhos.

Governador Tarcísio de Freitas inaugura trecho de obra de canalização do Rio Baquirivu

O governador também fez uma vistoria no Trevo de Bonsucesso e destacou que as obras do local devem ser finalizadas em março de 2024. “Isso vai ser importante para a mobilidade do cidadão, vai ser importante para empresas que estão instaladas na região, vai ser importante para os vários centros de distribuição que nós temos”.

Governador Tarcísio de Freitas inaugura trecho de obra de canalização do Rio Baquirivu

Tarcísio ainda declarou que Guarulhos será a primeira cidade da Região Metropolitana, além da capital, que receberá o metrô, por meio da extensão da Linha 2.

Representando o Legislativo, Ticiano Americano afirmou que o projeto do Baquirivu é grande e falou sobre a parte que já está pronta. “Os três quilômetros que estamos inaugurando hoje vão reduzir as enchentes aqui na região”, salientou. Para ele, hoje, é possível dizer que o Governo do Estado é parceiro da cidade. “É o início de grandes parcerias, como o metrô, que o governador anunciou aqui que, em poucos anos, estará em Guarulhos”, disse.

Para o prefeito Guti, as obras do Rio Baquirivu irão beneficiar muitos residentes da região. “Aqui nós temos vários bairros, como Marilena, Malvinas, São João, Haroldo Veloso, que sofrem muito com as cheias porque a água entra na casa das pessoas”, destacou. Ele explicou ainda que o Executivo fez um financiamento para continuar as obras e resolver a questão. “Estamos fazendo uma obra de 14,5 quilômetros no leito do Baquirivu para, de fato, fechar essa obra e a gente ter uma cidade muito melhor, com mais qualidade de vida sobretudo para as pessoas que sofrem com enchente”, completou.