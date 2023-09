22:12:10 Clube Sírio participará do Congresso Fearab América, em Damasco, na Síria

O Esporte Clube Sírio participará do Congresso Fearab América (Federação de Entidades Americano-Árabes), que ocorrerá de 4 a 6 de setembro, na cidade de Damasco, na Síria. O presidente do Conselho de Orientação, Roberto Cabariti, representará o Clube Sírio no evento, que comemora os 50 anos da Fearab.

O executivo entregará ao presidente da República Síria, Bachar Assad, e ministros o livro “Cem Anos do Sírio”, que conta a história do clube, desde sua fundação até as festividades do centenário. O marco dos 100 anos foi a colocação da rocha doada de presente ao Clube pelo governo da Síria, extraída da mesma jazida de onde saíram as pedras da cidade histórica de Palmira.

No Esporte Clube Sírio, a peça de 8,6 toneladas foi colocada em área aberta, em um ambiente cercado por árvores e local de passagem dos que fazem atividades esportivas e de lazer no clube, com solenidade de inauguração acompanhada pelos sócios.

Cabariti participará de diversas atividades, como visitas aos Ministérios da Cultura, Educação e da Economia, entre outros. O clube levará ainda imagens da “Tarde Árabe”, um de seus grandes eventos, com apresentações culturais e artísticas, ocorrido em 20 de agosto, além de uma carta assinada pelo presidente executivo Marcos Demétrio Haik juntamente com Cabariti.

Sobre o Clube:



Fundado em 1917 e integrado à vida paulistana, o Esporte Clube Sírio faz parte da elite dos clubes socioculturais e esportivos de São Paulo, oferecendo o que há de mais moderno em matéria de lazer, cultura e esporte para todas as idades e, ao mesmo tempo, promovendo a preservação e a disseminação da cultura, das tradições, dos costumes e da hospitalidade árabes no Brasil. https://www.sirio.org.br/

Assessoria de Comunicação

Ana Paula Rogers – 11 9 8493 3662 (VIVO e WhatsApp) – 11 9 5820 0080 (TIM) –anarogers@foco21comunicacao. com e [email protected]

Suely Melo – 11 9 8839 0380 (WhatsApp) 11 9 5981-9321– suelymelo@ foco21comunicacao.com e melo. [email protected]