16:02:34 São Judas Guarulhos recebe evento sobre paternidade atípica

Evento gratuito aborda importância da figura paterna no contexto do autismo

A São Judas, que integra o maior e mais moderno Ecossistema de educação do Brasil: o

Ecossistema Ânima, recebe na próxima quarta-feira (30), em sua unidade de Guarulhos,

o 4° Encontro de Reflexão de Família Atípica com o tema “Paternidade Atípica Existe!”. O

evento tem previsão de iniciar às 18h.

Neste encontro, serão compartilhadas experiências sobre a importância da figura

paterna no contexto do autismo. A roda de conversas é uma oportunidade de aprender,

trocar conhecimentos e fortalecer laços, além de se conectar com outros pais, aprender

com especialistas e fortalecer a jornada na paternidade no autismo.

“Um dos pilares da São Judas se baseia em Conexão Coletiva, por isso buscamos diversas

iniciativas que impactem positivamente a comunidade ao nosso redor. Ter uma conversa

sobre paternidade e espectro autista é muito importante para troca de experiências

entre diferentes familiares” explica Wando Vasconcelos, gerente da unidade Guarulhos.

O evento conta com organização da Rede Organize, apoio da ong Mulher do Leite e

parceria da São Judas.

Para garantir os ingressos gratuitos, acesse:

https://www.sympla.com.br/evento/paternidade-atipica-existe/2130218.

[Serviço]

Paternidade Atípica Existe!

Local: Universidade São Judas – campus Guarulhos – Rua do Rosário, 476 –

Macedo.

Data: 30/08.

Horário: 18h.

Sobre a São Judas

A São Judas integra o maior e mais inovador ecossistema de qualidade do Brasil: o

Ecossistema Ânima de Educação. Com 52 anos de tradição, é uma das seis melhores

universidades privadas do estado de São Paulo, segundo o Ministério de Educação

(MEC), com nota 4 de 5 no Índice Geral de Cursos (IGC).

Com 11 unidades localizadas na

Capital e Grande São Paulo e mais de 130 cursos, a instituição combina qualidade e

acessibilidade, tradição e inovação, com o uso de novas metodologias educacionais,

laboratórios multidisciplinares de aprendizagem integrada e programas de

desenvolvimento de competências socioemocionais. A São Judas também contribui para

democratização do Ensino Superior ao oferecer cursos digitais com diversos polos dentro

e fora de São Paulo. Além disso, o aluno aprende na prática desde o primeiro dia de aula.

