Cidade de SP terá ‘gangorra’ na temperatura com calor acima dos 30°C no sábado e frio e chuva no Dia dos Pais

Nesta quinta-feira (10), segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, da prefeitura, as temperaturas voltam a se elevar e a máxima pode superar os 28°C no período da tarde, com percentuais mínimos de umidade do ar ao redor dos 40%.Na sexta-feira (11) as condições do tempo ficam mais estáveis. Madrugada com termômetros por volta dos 16°C e céu com poucas nuvens. No decorrer do dia o sol predomina e, por conta disso, as temperaturas se elevam mais livremente.