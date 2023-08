16:00:33 Secretaria da Justiça e Procuradoria-Geral de Guarulhos são comandadas por uma mulher pela primeira vez

Obrigado por ler este post, não se esqueça de se inscrever!

Pela primeira vez uma mulher assumirá a Secretaria da Justiça e a Procuradoria-Geral de Guarulhos ao mesmo tempo. A advogada e chefe das execuções fiscais do município Maria Fernanda Dias cumprirá temporariamente os cargos. A servidora, concursada desde 2009, idealizou e liderou o projeto que ampliou a acessibilidade do contribuinte à consultoria jurídica e tributária do órgão.

Secretaria da Justiça e Procuradoria-Geral de Guarulhos são comandadas por uma mulher pela primeira vez

A Secretaria da Justiça já havia sido ocupada por uma mulher antes, ao contrário da Procuradoria-Geral. Maria já passou por outro órgão público, quando foi delegada da Polícia Civil de Itaquaquecetuba (2004-2009), e tem orgulho da atuação feminina em prol do munícipe que observou em sua trajetória. Para ela, as mulheres carregam um olhar criterioso, atento e cuidadoso ao trabalho. “Para mostrarmos nosso valor e trazer boas soluções ao município, precisamos de oportunidade, e é isso que o governo Guti me proporciona”, ressalta.

Uma dessas soluções foi a abertura das portas da Procuradoria-Geral. “Atualmente recebemos tanto o advogado quanto o contribuinte, analisamos caso a caso e observamos com exclusividade o que pode ser revisto e as melhores maneiras de quitação”, explica.

A advogada segue nos cargos até a próxima semana. Após isso, retornará às posições de procuradora-geral-adjunta e chefe das execuções fiscais.

Os órgãos

A Secretaria de Justiça concentra o sistema de assessoramento e orientação jurídico-normativa do município, enquanto que a Procuradoria-Geral representa Guarulhos no controle, na inscrição e na cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa e no processamento dos feitos relativos ao patrimônio municipal.