Frente fria deve provocar ondas de até 3 metros nos litorais de SP e Rio

Chegada de frente fria ameniza o calor dos últimos dias na cidade de São Paulo, que poderá ter chuviscos nesta terça (8)

Climatempo

Segunda semana do mês de agosto com mudanças no tempo em parte do estado de São Paulo. Depois de um final de semana quente e extremamente seco – com qualidade do ar prejudicada – a cidade de São Paulo volta receber um pouco de chuva, trazendo um alívio para a secura.

A segunda-feira (07), ainda será quente e com calorão pré-frontal em muitas regiões paulistas. Possibilidade de chuva já neste comecinho de semana apenas no extremo sul paulista, devido à aproximação da frente fria que muda o tempo de fato na terça-feira (08).

A temperatura máxima nesta segunda pode alcançar os 31°C na cidade de São Paulo e até 35°C em São José do Rio Preto, no interior paulista.

Frente fria muda o tempo em SP

O sistema avança na terça-feira e combinado com a circulação dos ventos provoca o aumento das nuvens de chuva sobre o oeste, sul e litoral de São Paulo. Nas áreas centrais do estado de São Paulo, pouca chuva é prevista, acontecendo de maneira bem irregular e isolada, nas regiões de Botucatu, Limeira e Piracicaba. Na capital, a nebulosidade aumenta e a máxima já não vai passar dos 23°C, com possibilidade de chuva fraca. A chuva moderada se concentra no litoral, onde há previsão para acumulados elevados (para esta época do ano) entre 30 a 40mm somente na terça-feira.

As cidades do norte de São Paulo, como São José e Ribeirão, vão seguir sem mudanças significativas. O sistema será mais costeiro e não terá capacidade de provocar chuva nestas regiões, assim como na divisa de SP com o Triângulo de Minas.

Foto: Getty Images

Na quarta-feira (09), o sol aparece mais sobre o litoral e a capital, mas ainda com bastante nebulosidade, principalmente de manhã. E ocorrem pancadas de chuva fraca/moderada, intercalando períodos de melhoria, mas já sem grandes alertas. Cidades como Presidente Prudente, Ourinhos e Avaré também podem receber chuva isolada à tarde.

Na quinta e na sexta-feita (11), as instabilidades perdem força e o tempo volta ficar firme com temperaturas em elevação.

ATENÇÃO! Não há indicativo de frio extremo para o estado paulista esta semana, e sim, uma queda mais acentuada nas temperaturas, em especial no sul e leste paulista, devido à entrada de mais umidade, excesso de nuvens e um pouco do ar frio – resquício da passagem da frente fria. A diferença será um pouco mais abrangente devido aos dias de tempo firme, seco e muito calor; mas as cidades do norte de São Paulo ainda terão uma semana com destaque para umidade relativa do ar baixa e temperaturas altas à tarde.