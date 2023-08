11:50:48 Preços da gasolina (-0,48%) e etanol (-2,16%) caem e se diesel mantém na quinta semana de julho, diz ValeCard

São Paulo tem os preços mais baixos em gasolina (R$ 5,487) e Santa Catarina em diesel (R$ 4,998); etanol é vantajoso financeiramente Distrito Federal e em seis estados: Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo

Na última semana, entre os dias 24 e 30 de julho, os preços do litro da gasolina (R$ 5,731) e do etanol hidratado (R$ 3,834) caíram nos postos de combustíveis do Brasil. Por outro lado, o diesel se manteve em R$ 5,243. Veja, abaixo, o detalhamento do levantamento nacional de preços de combustíveis da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, com base em transações realizadas em cerca de 25 mil postos de combustíveis de todo o Brasil.

Preços da gasolina (-0,48%) e etanol (-2,16%) caem e se diesel mantém na quinta semana de julho, diz ValeCard

Preço da gasolina cai 0,48% na quinta semana de julho, com média no país de R$ 5,731 o litro

O preço do litro da gasolina nos postos no Brasil apresentou uma queda de 0,48% na semana passada (24 a 30 de julho) em comparação com a semana anterior (17 a 23 de julho), com valor médio de R$ 5,731 — variação de R$ 0,010 por litro.

“Essa estabilização do preço nas últimas semanas deve ao ajuste do mercado em relação à reoneração de impostos federais sobre a gasolina e à redução do preço da gasolina nas refinarias no início do mês. Como não houve novos anúncios, o setor está em equilíbrio”, explica Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard.

No dia 1º de julho entrou em vigor o novo preço do litro da gasolina nas refinarias da Petrobras, que passou de R$ 2,65 para R$ 2,52, uma redução de aproximadamente R$ 0,14 o litro ou 5,3%.

São Paulo tem a gasolina mais barata do país; 17 das 27 unidades federativas registram queda

Os dados da quinta semana de julho de 2023 mostram que os estados que registraram a maior alta no preço da gasolina foram Acre (1,45%), Amapá (0,69%) e Sergipe (0,28%). Já as maiores quedas de preço foram registradas no Rio Grande do Sul (-1,74%), Espírito Santo (-1,22%) e Pernambuco (-0,87%).

Considerados os preços médios praticados nos estados, o maior valor foi registrado no Amazonas (R$ 7,026); já o menor valor médio foi de R$ 5,487, em São Paulo.

Gasolina – Preço médio por Estado (R$) Estado 24 a 30 de julho de 2023 17 a 23 de julho de 2023 Variação (R$) Variação (percentual) AC R$ 6,764 R$ 6,667 0,097 1,45% AL R$ 6,063 R$ 6,073 – 0,010 -0,16% AM R$ 7,026 R$ 7,007 0,018 0,26% AP R$ 6,393 R$ 6,349 0,044 0,69% BA R$ 6,068 R$ 6,066 0,001 0,02% CE R$ 6,129 R$ 6,133 – 0,005 -0,08% DF R$ 5,575 R$ 5,585 – 0,010 -0,17% ES R$ 5,887 R$ 5,959 – 0,073 -1,22% GO R$ 5,588 R$ 5,625 – 0,037 -0,66% MA R$ 5,802 R$ 5,826 – 0,023 -0,40% MG R$ 5,706 R$ 5,730 – 0,024 -0,41% MS R$ 5,702 R$ 5,696 0,006 0,10% MT R$ 5,898 R$ 5,889 0,009 0,15% PA R$ 6,156 R$ 6,161 – 0,005 -0,07% PB R$ 5,697 R$ 5,719 – 0,022 -0,39% PE R$ 5,855 R$ 5,907 – 0,052 -0,87% PI R$ 5,814 R$ 5,808 0,005 0,09% PR R$ 5,743 R$ 5,741 0,002 0,03% RJ R$ 5,698 R$ 5,738 – 0,040 -0,69% RN R$ 5,836 R$ 5,839 – 0,003 -0,05% RO R$ 6,211 R$ 6,204 0,006 0,10% RR R$ 6,667 R$ 6,671 – 0,004 -0,05% RS R$ 5,659 R$ 5,759 – 0,100 -1,74% SC R$ 5,751 R$ 5,774 – 0,023 -0,39% SE R$ 6,131 R$ 6,114 0,017 0,28% SP R$ 5,487 R$ 5,523 – 0,036 -0,65% TO R$ 6,136 R$ 6,149 – 0,012 -0,20% Total Geral R$ 5,731 R$ 5,759 – 0,010 -0,48%

Etanol cai 2,16% na quinta semana de julho, com média no país de R$ 3,834 por litro

Entre os dias 24 e 30 de julho de 2023 o preço médio do etanol hidratado (usado diretamente pelos veículos) no País foi de R$ 3,834 o litro, o que representa uma queda de 2,16% em relação ao registrado na semana anterior, quando o valor médio foi de R$ 3,919.

Os preços no varejo, em teoria, refletem os preços cobrados pelas usinas produtoras de etanol. De acordo com dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Esalq, os preços do etanol hidratado nas usinas de SP apresentaram queda de 18,14% entre 3 e 14 de julho. Já na última semana, subiram 0,51% (24 a 28 de julho).

A oscilação de preços do etanol influi diretamente na decisão de motoristas que possuem carros com motores flex. Segundo a ValeCard, para que o uso de etanol hidratado compense financeiramente em relação à gasolina, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, o valor do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro do combustível fóssil.

Considerando essa metodologia, na quinta semana de julho valeu a pena abastecer com etanol no Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo.

Comparação entre valores da gasolina e do etanol