Dia do Advogado – Os parabéns da São Judas aos profissionais do Direito que exercem a Ética e Justiça

Como uma das faculdades com maior nível de aprovação no concurso da Ordem, a São Judas tem orgulho de formar centenas de advogados todos os anos

A São Judas, que faz parte do Ecossistema Ânima de Educação, deseja a todos os advogados, docentes e estudantes um feliz dia do advogado, celebrado neste dia 11 de agosto – uma data de muita importância nos 51 anos de tradição da São Judas. O curso de direito nasceu em 1989 dentro da história da São Judas e, desde então, vêm ganhando relevância imensurável para nossos docentes e discentes.

Alcançando em 2018 a 4ª colocação entre as universidades com maior aprovação no concurso da Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo. Isso representa mais de 200 estudantes São Judas aprovados apenas naquele ano.

Para celebrar esta data é importante relembrar algumas conquistas, resultado do esforço de cada professor e estudante dedicados a transformar o mundo pela educação e que materializa esse desejo em suas ações diariamente. O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), foi inaugurado em 1995, e já realizou milhares de atendimentos de forma gratuita. Entre 2017 e 2019 foram contabilizados mais de 5 mil atendimentos, uma fração representativa do trabalho do NPJ. Conectando a prática jurídica com as necessidades das comunidades no entorno de cada uma das unidades. Os interessados em mais informações podem acessar: www.usjt.com.br

Além deste trabalho em prol da população, o curso de Direito acompanha a evolução dos tempos para lidar com os novos desafios e isso se reflete em conquistas. A graduação de Direito da São Judas coleciona nota 4 (de 5) no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), além de ter obtido 4 estrelas no Guia do Estudante e possuir o selo OAB Recomenda em duas de suas mais tradicionais unidades, Butantã e Mooca.

O selo OAB Recomenda reconhece as universidades cujo curso de graduação em Direito apresenta elevado padrão, conforme critérios estabelecidos pela Comissão Especial da Ordem dos Advogados do Brasil. Para receber o selo, as instituições são analisadas a partir dos critérios de desenvolvimento no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE/INEP) e o índice de aprovação no Exame da Ordem. Este é um reconhecimento público da qualidade dos cursos de graduação em Direito de todo o Brasil.

A experiência desses campus se estendem a todos os outros para que os estudantes possam trilhar um caminho de sucesso. É por isso que, desde a inauguração, a unidade da São Judas, de Guarulhos, abriu as portas ao projeto OAB Vai à Faculdade, e recebeu os representantes da OAB Guarulhos, uma parceria que promete ser duradoura. Com esta parceria os estudantes vivenciam desde o início da Graduação, as melhores práticas jurídicas e, certamente, têm a oportunidade de estarem mais preparados para entrar no mercado de trabalho. “Esse projeto visa colocar a instituição próxima aos estudantes que, em breve, exercerão a nobre profissão da Advocacia. E prestamos essa homenagem aos advogados, enaltecendo a excelência do curso de Direito ofertado pela São Judas, ministrado por profissionais referência em suas áreas de atuação”, destaca Wando Ferreira de Vasconcelos, Prefeito da unidade São Judas – Guarulhos.

