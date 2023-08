22:24:37 Atletas de Uganda dominam a 2ª Meia Maratona Internacional Shopping Guarulhos

Moses Kibet e Emily Chebet foram os vencedores da disputa. Os melhores

brasileiros na prova foram Giovani dos Santos(2º) e Andreia Hessel (3º)

Guarulhos (SP) – Os atletas de Uganda Moses Kibet e Emily Chebet são os vencedores da 2ª Meia Maratona Internacional Shopping Guarulhos. Os africanos impuseram um ritmo forte e superaram as temperaturas baixas, além das novidades e desafios do percurso, marcado por muitas subidas e descidas, para completar a prova em primeiro lugar. Moses Kibet fez o tempo de 1h06min14 e venceu entre os homens. Na prova feminina, a vitória ficou com Emily Chebet, que anotou o tempo de 1h18min02.

Entre os brasileiros, Giovani dos Santos, vencedor da primeira edição no ano passado, ficou em segundo, com o tempo de 1h06min45. No feminino, Andreia Aparecida Hessel ficou com a terceira colocação, marcando 1h18min53.

O domingo (dia 30) começou com temperaturas baixas na cidade de Guarulhos, na casa dos 13º, e impôs uma dificuldade a mais aos competidores de todo o país e também do exterior que percorreram os 21,097 km por ruas e avenidas do município da grande São Paulo. Além da meia maratona, a competição ainda realizou provas participativas de 5 e 10 km.

Aos 32 anos, Moses Kibet fez sua estreia na Meia Maratona Internacional Shopping Guarulhos e mostrou a que veio. “Estou feliz com o resultado. Foi minha primeira participação nesta prova e foi uma boa corrida. Mantive um ritmo forte e administrei os trechos mais lentos. E mesmo com as subidas e descidas foi bom para mim”, comemorou Kibet.

Ainda visivelmente cansada do percurso, Emily Chebet ficou feliz com o resultado, e disse que não esperava. “Até que não foi um resultado ruim para mim. Aliás, foi bom, pois não esperava. Fico feliz por ter conseguido correr bem, mesmo com as adversidades no percurso”, disse a ugandense.

Destaques brasileiros: Giovani dos Santos e Andreia Hessel

Os brasileiros sentiram o novo percurso, marcado por novidades e com desafios de muitos trechos íngremes, inclusive com uma subida forte ao final da prova, no km 19. Giovani dos Santos, vencedor da primeira edição, em 2022, considerou que as mudanças na prova deste ano trouxeram mais desafios e dificuldades. Porém, comemorou o segundo lugar.

“Esse ano a prova foi muito mais difícil do que o ano passado. No quilômetro final o africano abriu bem e não pude alcançá-lo. Eu vinha forte, mas não fui tão rápido. Minha estratégia era acompanhá-lo na subida, porém não consegui. Mas estou feliz por ter vencido aqui em 2022 e pelo vice hoje”, contou Giovani dos Santos.

Andreia Hessel ficou feliz pelo resultado, mas destacou as dificuldades no novo percurso. “Foi minha segunda participação aqui. O percurso mudou bastante e foi bem desafiador mesmo, especialmente com uma subida nos trechos finais, onde a perna incha muito. E não é para qualquer um”, declarou Andreia.

Resultados 2ª Meia Maratona Internacional de Guarulhos

Meia Maratona – Elite

Masculino

1.Moses Kibet (Uganda), 1h06min14

2. Giovani dos Santos (Brasil), 1h06min45

3. Rafael Santos de Novais (Brasil), 1h08min07

4. Vagner da Silva Noronha (Brasil), 1h08min28

5. Victor de Oliveira Andrade (Brasil), 1h08min31

Feminino

1. Emily Chebet (Uganda), 1h18min02

2. Vivian Jeftanui Kiplagati (Quênia), 1h18min05

3. Andrea Hessel (Brasil), 1h18min53

4. Larissa Marcelle Quintão (Brasil), 1h19min24

5. Nilva da Silva Nunes (Brasil), 1h24min17

10 km

Masculino

1. Moses Kiprot (Quênia), 00:32:36

Feminino

1. Rosilene de Souza, 00:41:40

5 km

Masculino

1. Rafael Santeramo (BRA), 00:16:28

Feminino

1. Maria Iara da Silva, 00:21:32