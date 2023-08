11:52:43 Polícia Civil prende líderes do tráfico na região da Cracolândia

A Polícia Civil prendeu, na última semana, um homem e uma mulher apontados como líderes do tráfico de drogas na região central da Capital paulista. Eles estão entre os 24 presos em três operações para desmantelar o comércio de entorpecentes na região.

A mulher, de 23 anos, foi presa na noite do último sábado (22), em uma ação com policiais da 1ª Seccional a partir do trabalho de inteligência do 3º DP. Após investigações, os policiais foram até 16 alvos, presos em flagrante por tráfico. Outras duas pessoas eram foragidas da Justiça e também foram presas.

Dos 18 presos, 16 já tinham antecedentes criminais. Todos passaram por audiência de custódia, sendo que seis foram recolocados em liberdade.

Na quarta-feira (27), policiais do 3º DP prenderam em flagrante o homem de 44 anos apontado como um dos principais fornecedores de crack na região. Ele foi abordado na Rua dos Andradas com 1,5kg de crack, além de R$ 12 mil em dinheiro. Segundo as investigações, o criminoso ia para o Guarujá toda semana comprar matéria-prima para preparar a droga. O traficante foi preso em outras 10 oportunidades por crimes como furto, roubo, estelionato, receptação e tráfico.

Na mesma tarde, policiais da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (CERCO) da 4ª Seccional deflagraram a “Operação 12” para combater o tráfico. A operação teve cinco presos – três homens e duas mulheres -, além de apreensão de droga sintética M4 e dinheiro.

Recorde de prisões

As constantes operações das polícias Civil e Militar na região central têm como objetivo desarticular o tráfico de drogas e combater outros crimes, como roubos e furtos de celulares.

No primeiro semestre do ano as polícias prenderam 1.322 suspeitos na região da Cracolândia, um número quase 70% maior em relação ao mesmo período de 2022. Anteriormente, em abril, o número de roubos e furtos caiu – algo inédito em 15 meses. Desde então, esses índices vêm acumulando semanas seguidas de queda.

As forças de segurança seguem empenhadas em combater a criminalidade na região central e garantir a segurança da população.