Prazo para a entrega da videoaula do concurso para professores do Governo de SP termina domingo

15 mil professores efetivos serão contratados; esse é o primeiro processo seletivo para admissão de professores no estado em nove anos

O prazo final para o envio da videoaula do concurso público do Governo de SP que contratará 15 mil professores efetivos para a rede estadual de ensino é NESTE DOMINGO (30). Essa etapa é essencial no processo seletivo, pois permite uma análise aprofundada do desempenho e da didática dos mais de 290 mil candidatos inscritos no certame.

A Comissão Organizadora terá a oportunidade de avaliar por meio de vídeoaulas a habilidade dos professores em transmitir conteúdos de maneira clara e cativante, contribuindo para a melhoria da educação no Estado.

Para a gravação da videoaula, é necessário seguir algumas diretrizes específicas, como utilizar o dispositivo na horizontal, duração entre cinco e sete minutos e garantir a visibilidade do candidato durante todo o tempo. Os docentes podem enriquecer a apresentação utilizando recursos como lousa ou mídia, tornando-a mais dinâmica e interativa.

O tema da videoaula deve ser escolhido a partir das propostas apresentadas no edital, relacionadas ao componente curricular selecionado durante a inscrição. Essa é uma oportunidade para os candidatos demonstrarem suas habilidades pedagógicas e conhecimento na área escolhida.

A pontuação obtida na videoaula, juntamente com o desempenho na prova objetiva, marcada para o dia 6 de agosto, irá compor a nota final dos candidatos. Aqueles que não enviarem a videoaula dentro do prazo estipulado receberão pontuação zero nessa etapa do concurso.

Para mais informações e orientações detalhadas sobre a gravação e o envio da videoaula, os candidatos podem acessar o site: www.vunesp.com.br/SEED2301.

Concurso vai contratar 15 mil professores

fessores no estado em nove anos. As 15 mil vagas são divididas em: 10.742 a serem exercidas em Jornada Ampliada de Trabalho Docente, caracterizada pela prestação de 40 horas semanais de trabalho e 4.258 a serem exercidas em Jornada Completa de Trabalho Docente, caracterizada pela prestação de 25 horas semanais de trabalho.

Os salários iniciais são de R$ 5.000 e R$ 3.125, respectivamente. Conforme evolução funcional, os professores podem atingir remuneração de R$ 13 mil.