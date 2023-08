Retorno de Paulo André, ex-BBB, à seleção brasileira de atletismo será transmitido pelo Canal Olímpico do Brasil

10:51:21

Convocado pela primeira vez pela Seleção Brasileira de Atletismo desde sua participação no Big Brother Brasil (BBB), em 2022, o velocista Paulo André, também conhecido como PA, terá suas disputas no Campeonato Sul-Americano de Atletismo transmitidas pelo Canal Olímpico do Brasil, que é feito em parceria com a NSports – primeira plataforma brasileira de streaming esportivo. A competição inicia nesta sexta-feira (28).

Inscrito nos 100 m e no revezamento 4×100 m, a volta oficial de Paulo André aos torneios aconteceu em abril deste ano, no Desafio CBAt/CPB. De olho nos Jogos Olímpicos de 2024, o atleta já está confirmado no Mundial de Budapeste, após ser campeão dos 100m masculino do Troféu Brasil de Atletismo, evento que aconteceu em Cuiabá no início deste mês.

Além da participação de PA, que foi vice-campeão do BBB22, o canal do COB transmitirá toda a competição. A programação está dividida em dois turnos. Na sexta, na parte da manhã, as transmissões começam às 08h. Já na parte da tarde, as provas se iniciam às 13h30.

No sábado, começa um pouco mais tarde, às 09h. A semifinal será às 14h e a final, às 15h30. Para assistir ao Campeonato Sul-Americano de Atletismo, basta acessar o site do Canal Olímpico do Brasil (https://www.canalolimpicodobrasil.com.br) ou baixar o aplicativo através do Google Play ou Apple Store.