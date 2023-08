18:27:59 Prefeitura realiza 700 exames para detectar doenças pulmonares em adultos

A Prefeitura de Guarulhos realizou 700 exames de espirometria em pacientes adultos ao longo desta semana, entre os dias 24 e 28 de julho. O mutirão do exame responsável pela detecção de moléstias como a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) ocorreu no Cemeg São João, no Cemeg Centro e na UBS Tranquilidade.

Os exames foram agendados por meio da regulação municipal e a iniciativa contou com a parceria do laboratório Boehringer Ingelheim, que ofertou os equipamentos e cinco técnicos para a execução dos exames. Os resultados serão disponibilizados nas unidades de referência de cada paciente, seguindo as orientações estabelecidas na data do procedimento.

O mutirão é relevante não apenas para a detecção precoce de doenças pulmonares, mas também para a conscientização da população sobre a prevenção e o controle dessas enfermidades, como a própria DPOC, que em 2019, segundo a Organização Mundial de Saúde, foi a terceira causa de óbitos no mundo, sendo o fumo o principal responsável pela moléstia.

