18:30:32 2ª edição da Taça das Favelas começa neste sábado na Vila Galvão

Obrigado por ler este post, não se esqueça de se inscrever!

Guarulhos está prestes a viver momentos emocionantes e cheios de paixão proporcionados pelo futebol neste final de semana com o retorno da Taça das Favelas nas categorias masculina e feminina. Neste sábado (29), às 9h, o torneio tem início com o jogo de abertura entre as equipes Favela Chatuba e Favela Angélica 2 no Estádio Cícero Miranda, no Lago de Vila Galvão.

2ª edição da Taça das Favelas começa neste sábado na Vila Galvão

Na sequência dos jogos da categoria masculina o Favela Santa Emília enfrenta o Anita Garibaldi às 10h30 e, às 12h, a Seringueira joga contra o Lavras. A favela do Bambi e a do Sata se enfrentam em seguida, às 13h30. Para encerrar o dia, o Favela do Álamo enfrenta o Pantanal às 15h. No domingo, no masculino, o Favela Tijuco Preto enfrenta o Marcos Freire às 9h e, na categoria feminino, haverá dois jogos: Favela Bela Vista x Favela da 9, às 13h30, e Favela Ponte Alta x R100 às 15h.

2ª edição da Taça das Favelas começa neste sábado na Vila Galvão

A Taça das Favelas é uma iniciativa que visa a promover a inclusão social, estimular a prática do esporte e proporcionar oportunidades para jovens talentos das comunidades locais. O torneio, organizado pela Central Única das Favelas (Cufa), tem se destacado como um dos mais importantes eventos esportivos entre favelas no Brasil.

O campeonato conta com o apoio da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, que objetiva fomentar o esporte amador na cidade e fortalecer os laços entre as comunidades.

O Estádio Cícero Miranda fica na rua Francisco Gonzaga Vasconcelos, 123, Vila Galvão.

Fotos: Laércio Correia Filho/PMG

28/07/2023