Semana Jurídica do TCESP terá presenças de Alckmin e Tarcísio de Freitas

19:46:22

SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) promove, entre os dias 7 e 11 de agosto, a 21ª edição da Semana Jurídica. O evento, que ocorrerá na sede da Corte, na capital paulista, contará com a abertura de Geraldo Alckmin, Vice-Presidente da República e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O encerramento do encontro será feito pelo Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

“Trazendo figuras ilustres em suas áreas de atuação, podemos discutir assuntos de interesse não só do Controle Externo, mas de toda a sociedade. Nosso objetivo é sempre contribuir para o aperfeiçoamento das instituições e a compreensão dos problemas que afetam a vida dos brasileiros”, afirmou o Presidente do TCESP, Conselheiro Sidney Beraldo.

Também já estão confirmadas as presenças do jurista Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal até abril deste ano; da primeira mulher a presidir a Ordem dos Advogados do Brasil/São Paulo, Patricia Vanzolini; e do pro

fessor José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, instituição dedicada à inclusão da pessoa negra e/ou de baixa renda no ensino superior.

Para participar, os interessados devem se inscrever, gratuitamente, a partir de sexta-feira, dia 14/07, pelo link bit.ly/sjtcesp2023.

Realizado anualmente, o evento debate temas de interesse jurídico e relacionados às atividades de competência do Controle Externo. As palestras são direcionadas a servidores públicos, representantes de órgãos da Administração Pública, lideranças políticas, estudantes, acadêmicos e à sociedade em geral.