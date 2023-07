10:00:21 Crescimento global das dívidas corporativas alcança recorde de US$ 7,80 trilhões

As empresas brasileiras reduziram o nível de sua dívida líquida em 6,6% em uma base de moeda constante em 2022/23, de acordo com o último Índice de Dívida Corporativa anual da Janus Henderson. A redução da dívida, para US$ 55 bilhões, contrasta com o aumento contínuo da dívida líquida em outros lugares no ano passado, com um crescimento global de 6,2%.

A pesquisa também observou uma enorme redução na relação dívida/patrimônio líquido do setor corporativo nos últimos anos: na edição deste ano do Índice de Dívida Corporativa, as empresas brasileiras têm uma relação dívida/patrimônio líquido de 38%, abaixo dos 41% do ano passado e de um pico pré-pandêmico de 64% em 2019/20.

No Brasil, o contraste entre o setor petrolífero em expansão e o setor de mineração em contração ficou evidente. A queda na dívida líquida da Petrobras impulsionou, em grande parte, o corte de 6,6% no país, mas os dividendos e as recompras de ações da Vale excederam significativamente o fluxo de caixa livre, o que, consequentemente, aumentou os empréstimos.

Em outras partes da América Latina, os níveis de dívida corporativa líquida aumentaram, com a dívida corporativa mexicana aumentando 8,6%, 16,6% no Chile e 25,0% na Colômbia. A tendência nos mercados emergentes também foi solidamente positiva, com o aumento da dívida líquida em 19,5%, sendo que todos os países do BRICS, companheiros do Brasil, tiveram emissão de dívida líquida positiva (Índia 3,5%, China 35% e África do Sul 51% – a Rússia foi excluída da pesquisa).

Novo recorde de dívida global

Enquanto isso, empresas de todo o mundo assumiram US$ 456 bilhões de novas dívidas líquidas em 2022/23, elevando o total pendente em 6,2% em moeda constante para um recorde de US$ 7,80 trilhões. Esse nível excede o pico de 2020, uma vez que os movimentos nas taxas de câmbio foram levados em consideração.

No entanto, um quinto do aumento da dívida líquida simplesmente refletiu empresas como a Alphabet e a Meta gastando parte de suas vastas montanhas de dinheiro. O proprietário do Google continuou sendo a empresa mais rica em dinheiro, enquanto a Verizon se tornou a empresa não financeira mais endividada do mundo em 2022/23 pela primeira vez.

A dívida total, que exclui os saldos de caixa, avançou globalmente em apenas 3% em moeda constante, cerca de metade do ritmo médio da última década. As taxas de juros mais altas começaram a diminuir o apetite por empréstimos, mas ainda não causaram um impacto significativo nos custos de juros enfrentados pela maioria das grandes empresas.

Lucros recordes compensam o aumento da dívida

Os lucros globais antes dos impostos (excluindo o setor financeiro) aumentaram 13,6%, atingindo um recorde de US$ 3,62 trilhões em 2022/23, embora a melhoria tenha sido fortemente concentrada. Nove décimos do aumento do lucro de US$ 433 bilhões em moeda constante foram obtidos pelos produtores de petróleo do mundo. Vários setores, incluindo telecomunicações, mídia e mineração, tiveram lucros menores em relação ao ano anterior. Em conjunto, o lucro global mais alto impulsionou o capital acionário, o que significa que o nível global de dívida/capital acionário, uma medida importante da sustentabilidade da dívida, manteve-se estável em 49% em relação ao ano anterior, apesar do aumento dos empréstimos.

O impacto das taxas de juros mais altas foi silenciado (até agora)

Muitas grandes empresas financiam suas dívidas com títulos que têm taxas de juros fixas (conhecidas como cupons), e isso está retardando o impacto das taxas de juros mais altas – apenas cerca de um oitavo dos títulos são refinanciados a cada ano. O valor gasto com juros aumentou apenas 5,3% em uma base de moeda constante em 2022/23, o que foi significativamente menor do que o aumento das taxas de juros globais, e os juros consumiram um recorde de baixa de 9,2% dos lucros. Há uma variação regional significativa. As empresas dos EUA dependem mais do financiamento de títulos e não registraram aumento nos custos de juros, mas as da Europa, onde são comuns os empréstimos a taxas variáveis concedidos por bancos, os custos de juros aumentaram em um sexto.

A renda está de volta: títulos corporativos oferecem oportunidades interessantes

O rendimento mediano, ou típico, dos títulos com grau de investimento era de 4,9% em maio, acima dos 4,1% de um ano atrás e dos 1,7% de 2021. Isso apresenta oportunidades para os investidores em títulos garantirem uma renda mais alta e aumenta a perspectiva de ganhos de capital à medida que o ciclo das taxas de juros passa de aumentos para cortes em 2024.

Perspectiva

A economia global está desacelerando à medida que as taxas de juros mais altas exercem pressão sobre a demanda e sobre os lucros das empresas. Os custos mais altos de empréstimos e a atividade econômica mais lenta significam que as empresas procurarão pagar algumas de suas dívidas, embora haja uma variação significativa entre os diferentes setores e entre as empresas mais fortes e as mais fracas. É provável que a dívida líquida caia menos do que a dívida total, já que as empresas ricas em dinheiro continuam a reduzir suas pilhas de dinheiro. De modo geral, a Janus Henderson espera que a dívida líquida diminua 1,9% este ano, caindo para US$ 7,65 trilhões.

James Briggs e Michael Keough, gerentes de portfólio de renda fixa da Janus Henderson, explicaram: “Embora as empresas brasileiras tenham registrado níveis de endividamento mais baixos, esse resultado foi definitivamente contrário à tendência global. No entanto, ainda que os níveis globais de endividamento possam ter aumentado, eles são muito bem sustentados, e a economia global tem se mantido notavelmente resistente. A trajetória exata da economia global e dos lucros corporativos pode ser muito incerta, mas o fim do ciclo de aumento das taxas e o retorno da “renda” significam que há muito para os investidores em títulos corporativos globais ficarem felizes.

Os investidores podem agora garantir níveis significativos de renda pela primeira vez em muitos anos. Além disso, quando as taxas de juros do mercado caem para refletir uma inflação mais baixa e uma economia em desaceleração, os preços dos títulos sobem, gerando também ganhos de capital. É provável que os bancos centrais comecem a reduzir as taxas em 2024, e espera-se que o Brasil se antecipe a essa mudança global, começando a reduzir as taxas de juros no final deste ano.

Essa fase do ciclo de crédito é aquela em que a seleção de setores e títulos é muito importante. Nessas condições, preferimos nos concentrar em empresas de alta qualidade com balanços sólidos, fluxo de caixa estável e fundamentos resilientes”.

O Janus Henderson Group é um dos principais gestores de ativos globais, dedicado a ajudar os clientes a definir e alcançar resultados financeiros superiores por meio de percepções diferenciadas, investimentos disciplinados e serviços de classe mundial.

Em 31 de março de 2023, a Janus Henderson tinha aproximadamente US$311 bilhões em ativos sob gestão, mais de 2.000 funcionários e escritórios em 24 cidades do mundo. Com sede em Londres, a empresa está listada na NYSE e na ASX.

