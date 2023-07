Fim de semana de programação cheia no Museu do Futebol, em São Paulo

17:14:10

Praia de Paulista, campeonato de Tênis de Mesa, reality game sobre futebol de mulheres, troca de figurinhas, espaço para bebês e muito mais na Praça Charles Miller

Mês de férias escolares é um desafio para todo mundo que precisa manter as crianças entretidas, mas temos uma dica imbatível: além de exposições incríveis sobre o esporte mais popular do mundo, o Museu do Futebol promove uma extensa programação cultural gratuita para pessoas de todas as idades. Localizado no Estádio do Pacaembu, o museu é um equipamento da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.

O Museu do Futebol já vale o passeio pela exposição principal, que conta a história do futebol brasileiro, e pela exposição temporária Rainhas de Copas, sobre as Copas do Mundo de futebol de mulheres. Abaixo estão os destaques deste fim de semana, 14, 15 e 16 de julho.



Todos os dias > 9h às 17h | Praia de Paulista

Se o paulistano não pode ir à praia, a praia vem até o paulistano. São mais de 4.200 metros quadrados em um espaço com areia, guarda-sóis, espreguiçadeiras e quadras para prática gratuita de beach tennis e futevôlei – e o que é melhor, com entrada gratuita! O agendamento das quadras pode ser feito no site www.praiadepaulista.com.br ou diretamente no local, sob disponibilidade. Quem usar as quadras ainda pode usar a pulseirinha de identificação para entrar gratuitamente no Museu do Futebol.

O Praia de Paulista funciona de terça a domingo. Neste fim de semana, na arena central com arquibancadas vai rolar competição da Liga Paulista de Futevôlei com jogos entre Corinthians, Portuguesa, Ponte Preta, São Paulo, Santos, São Caetano. No sábado (15/7) os jogos acontecem das 12h às 15h e no domingo das 10h às 13h (16/7). O acesso à arena para assistir às partidas também é gratuito.

Todos os dias > 10h às 17h | Férias no Museu

O tradicional programa Férias no Museu ocupa a área externa do Museu do Futebol de terça a domingo. Todos os dias há brinquedos disponíveis n para uso livre do público, como jogos educativos, quebra-cabeças gigante, futmesa, futebol de botão, arco e flecha e badminton. Cada dia da semana haverá também atividades especiais. Neste sábado, o destaque é o Campeonato de Tênis de Mesa, que acontece das 14h às 16h.

No domingo (16/7), às 14h, tem a apresentação dos Pequeninos Dó-Re-Mi, projeto musical voltado à primeira infância. Toda a programação do Férias no Museu é gratuita.

14/7 > 19h | Reality Game Futebol de Mulheres

O jogo em formato de quiz terá com a temática de futebol de mulheres. As e os participantes, inscritos previamente, vão fazer uma espécie de batalha para descobrir quem sabe mais sobre a modalidade – quem vencer, ganha brindes. A disputa acontece presencialmente no auditório do Museu do Futebol com entrada gratuita.

15/7 > 9h às 15h30 | Encontro de Colecionadores de Figurinhas

Falta menos de uma semana para a Copa do Mundo feminina – e como anda o seu álbum? Para trocar com conforto as suas figurinhas repetidas, o Museu do Futebol oferece mesões e banquinhos na área externa, com acesso gratuito. Só não é permitido comercializar itens no local.

15 e 16/7 > 10h30 às 16h | Espaço Dente de Leite

Localizada dentro do Museu do Futebol, é um espaço seguro e lúdico para que bebês possam relaxar e brincar durante a visita. O uso é gratuito pelos visitantes do Museu.

Museu do Futebol



Praça Charles Miller, s/n – Pacaembu – São Paulo



De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)



Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)



Exposições: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)



Crianças até 7 anos não pagam



Grátis às terças-feiras

Programação na área externa: Grátis



Estacionamento com Zona Azul Especial – R$ 6,08 por três horas

Museu do Futebol

Praia de Paulista

Museu do Futebol

