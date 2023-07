14:50:33 SHOPPING CIDADE JARDIM apresenta CIRCUS

Até o dia 16 de julho, a Casa Bossa recebe oficinas de Circo com atividades para toda a família

Curtir as férias com muitas acrobacias, saltos, corridas, balanços e piruetas? O CIRCUS, uma oficina de circo, está acontecendo até o dia 16 de julho, na Casa Bossa, no 3º piso do Shopping Cidade Jardim.

São quatro sessões por dia, com uma programação cheia de aventura e diversão, com atividades circenses divididas em cinco estações para a prática de Parkour, Cama Elástica, Slackline, Malabares, Trapézio, Tecido e Tumbling Track (pista elástica). Diversão garantida para crianças, adolescentes e adultos, de todas as idades.

Com capacidade de 90 pessoas por turma, o CIRCUS tem os seguintes horários:

9h às 10h40 – Turma 1

11h10 às 12h50 – Turma 2

14h às 15h40 – Turma 3

16h10 às 17h50 – Turma 4

Entre as turmas 1 e 2 e 3 e 4, acontecem apresentações circenses de 30 minutos, feitas por artistas profissionais.

É importante usar meias antiderrapantes e roupas confortáveis para brincar.

Valores:

– R$ 130 por sessão, incluindo a apresentação de circo

– R$ 500 para um horário fixo, durante 5 dias, incluindo as apresentações

– R$ 900 para dois horários fixos, durante 5 dias (todas as manhãs ou todas as tardes), incluindo as apresentações

Para garantir a sua entrada, recomendamos a compra antecipada dos ingressos em tudoebrincadeira.com.br. Vendas de ingressos também na bilheteria, nos dias do evento, das 9h às 18h. Sujeito a lotação.

IMPORTANTE:

Todos os ingressos são INDIVIDUAIS, e portanto tanto a CRIANÇA quanto o ADULTO devem ter cada um o seu ingresso para participar das atividades.

Devido ao fluxo expressivo de pessoas chegando na hora das atividades, sugerimos chegar ao shopping com antecedência, preferencialmente a partir das 20 minutos antes da sua sessão.

Crianças com necessidades especiais: 50% de desconto para a criança e um acompanhante (adulto ou criança). Para a compra desse ingresso, ligue ou mande um WhatsApp para (11) 97866 3692.

As FOTOS de divulgação do evento estão disponíveis para consulta e download em Fotos Circus 2023.

CIRCUS – SERVIÇO

● Onde: Casa Bossa, no 3º piso do Shopping Cidade Jardim – Av. Magalhães de Castro, 12.000, em São Paulo, SP.

● Quando: Dias 1 a 16 de julho de 2023, das 9h às 18h.

● Faixa etária: crianças a partir de 4 anos, adolescentes e adultos de todas as idades.

● Ingressos em www.tudoebrincadeira.com.br e na bilheteria do evento, aberta nos dias do evento das 9h às 18h.

● Estacionamento (1ª hora): R$ 26; valet R$ 36.

● Mídias digitais:

www.tudoebrincadeira.com.br, https://www.instagram.com/tudoebrincadeira/

● Atendimento ao público: (11) 97866-3692, ligação e WhatsApp.

● Contato com a organização do evento: Leonardo Reis, leonardo@tudoebrincadeira.com.br, (11) 99444-7587.