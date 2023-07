Polícias de SP recebem 9,4 mil armas e asseguram mais R$ 43 milhões para novas compras

16:10:38 Policiais de SP recebem 9,4 mil armas e assegura mais R$ 43 milhões para novas compras

Entre os contratos assinados pela atual gestão, há acordos para aquisição de 800 espingardas, 700 submetralhadoras, 200 fuzis e seis metralhadoras leves. As entregas devem ser feitas a partir de outubro, a depender da liberação do Exército. Já as 2,5 mil armas de incapacitação neuromuscular para a PM devem chegar até agosto.

“Precisamos investir nas polícias para que elas estejam sempre um passo à frente da criminalidade. O que temos de melhor nas forças de segurança de São Paulo são nossos homens e mulheres vocacionados que dedicam a vida para proteger a sociedade. Investindo nesses profissionais e em suas estruturas de trabalho, estamos investindo em mais proteção para a população”, afirma o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

De janeiro a junho, as forças policiais também receberam 9.414 armamentos, além de 15 mil novos coletes para a PM. No dia 26 de junho, por exemplo, a Polícia Civil recebeu 414 novos fuzis ARAD calibre 5,56x45mm, que seguem o padrão de aquisição das mais novas tecnologias do mercado internacional.

Frota policial

A Secretaria da Segurança Pública também está conduzindo uma licitação para compra de 797 novos veículos para a PM, com investimento de R$ 168,3 milhões. Entre os modelos, estão 603 SUVs – 110 veículos têm previsão de entrega em setembro, e outros 493 do tipo compacta chegam até dezembro.

A pasta também mantém tratativas para a compra de 381 veículos para a Polícia Civil, com investimento estimado de R$ 56,5 milhões.

Entre janeiro e junho, o Governo de São Paulo entregou 1.230 viaturas para a Polícia Militar e outros 157 veículos para o Corpo de Bombeiros, com investimento de R$ 372 milhões -deste total, R$ 16,2 milhões vieram por meio de convênio com a União. Também assinou contratos de cerca de R$ 52 milhões para a compra de mais de cem veículos que serão entregues até o final de 2023.

Sedes policiais

A gestão paulista também concluiu 11 obras em prédios e delegacias nos primeiros seis meses de 2023, sendo oito delas para a PM e três para a Polícia Civil, sob investimento de R$ 39,7 milhões. Além disso, há 18 obras em sedes da PM e outras sete em prédios da Polícia Civil em andamento, com investimento estimado de R$ 95,4 milhões.

Concursos

O estado tem 8.539 vagas em concursos em andamento para as polícias Civil, Militar e Técnico-Científica, sendo 2.939 para PC e SPTC e 5600 para a PM. As vagas são para delegados, investigadores, escrivães, médicos legistas e peritos, além de soldado PM de 2ª Classe e alunos-oficiais. Atualmente há 2,6 mil policiais em formação, que vão reforçar o efetivo das polícias do estado assim que concluírem a formação.