16:18:09 Governo de SP entrega 14 creches, abre 1,8 mil vagas infantis e investe mais de R$ 320 milhões em revitalização de escolas

Obrigado por ler este post, não se esqueça de se inscrever!

Reformas e melhorias em unidades da rede estadual beneficiam 239 mil alunos e geram 4,8 mil empregos

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Educação, entregou uma nova creche no último dia 27, na cidade de Ribeira, no interior paulista. Com salas pedagógicas, berçários com fraldário e lactário, refeitório e banheiros, a unidade tem capacidade para atender 150 alunos de zero a cinco anos. Essa foi a 14ª creche entregue pela gestão estadual ao longo do primeiro semestre de 2023. As inaugurações, por meio do programa Creche Escola, geraram 1,8 mil novas vagas sob investimento de R$ 26,3 milhões.

Governo de SP entrega 14 creches, abre 1,8 mil vagas infantis e investe mais de R$ 320 milhões em revitalização de escolas

Além disso, neste ano, o Governo de São Paulo aumentou em 48% o número médio de obras concluídas mensalmente para melhorias de escolas estaduais, em relação ao exercício anterior. São 399 obras de revitalização escolar em seis meses, com investimento de R$ 322,1 milhões. As ações beneficiam cerca de 239 mil alunos, além de servidores e comunidade escolar. As obras ainda geraram 4,8 mil empregos.

Os maiores investimentos em melhoria foram feitos em obras de acessibilidade, reformas de banheiros e cozinhas, cobertura de quadras e manutenções periódicas. Somente em junho, foram 66 reformas concluídas, totalizando um investimento superior a R$ 52 milhões, com 44,6 mil alunos atendidos e 815 empregos gerados.

Governo de SP entrega 14 creches, abre 1,8 mil vagas infantis e investe mais de R$ 320 milhões em revitalização de escolas Nos primeiros seis meses da atual gestão, o Governo de São Paulo investiu R$ 84 milhões em melhorias de infraestrutura escolar, acessibilidade, cobertura de quadras e manutenção em geral por meio de programas de cooperação Estado-Município.