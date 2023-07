10 razões cruciais para começar a se exercitar hoje mesmo

1. Saúde cardiovascular

A atividade física desempenha um papel fundamental na prevenção e controle do diabetes tipo 2. A prática regular de exercícios pode melhorar a sensibilidade à insulina e ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue. Um estudo publicado no Archives of Internal Medicine mostrou que a atividade física regular pode reduzir o risco de desenvolver diabetes tipo 2 em até 50%.

4. Bem-estar mental

5. Fortalecimento ósseo

Mais sobre Giulliano Esperança:

• Personal Trainner Giulliano Esperança Personal Trainer e Diretor Executivo do Instituto do Bem-Estar em Rio Claro/SP, Bacharel em Educação Física UNESP/Rio Claro, Especialistas em Fisiologia do Exercício Unifesp/SP, Especialista em Marketing – Madia Marketing School, Master Coach Sociedade Latino Americana de Coaching, Diretor tecnico da Sociedade Brasileira de Personal Trainers, Premiado pela Sociedade Brasileira de Personal Trainers em Excelência pelos serviços prestados como Personal Trainer, Homenageado pelo CREF4/SP pelo Comprometimento e Ética Profissional em 2016. Eleito do Profissional do Ano na Categoria Emagrecimento pela USP de Ribeirão Preto em 2016, Criador do Método Storm12 com mais de 6000 alunos espalhados pelo Brasil e Exterior, Mestrando do Laboratório de Nutrição e cirurgia metabólica da FMUSP, na área de oncologia.