Novo software CRM automatiza de modo inteligente a conquista de clientes

Startup integra o grupo de acelerados da Smart Value Investment

Como colocar em prática estratégias de marketing e vendas integrando pessoas e tecnologia para vender mais? Essa foi a primeira pergunta que Fernando Osmarini se fez ao decidir empreender e criar a LeadFinder, startup que desenvolve soluções tecnológicas para melhorar a eficiência comercial de empresas, com aumento de vendas e redução do custo de aquisição de clientes.

Em meados de 2017, Osmarini teve a ideia, com Andre Datsch, atual sócio e CTO da empresa, de desenvolver um CRM (software de Gestão de Relacionamento de Clientes) que centraliza canais de captação de leads, automatizando trilhas de relacionamento para prospecção, conversão e retenção de clientes com foco em atender empresas de menor porte; e que fosse eficiente como os grandes players de mercado, que ofereciam esse produto a preços menos acessíveis. Assim, em abril de 2018, surgiu a primeira versão do software, e em 2019 eles conquistaram um novo sócio, Fernando Matheus, que atualmente exerce a função de gestor de Pós-Vendas.

“Em busca de automação e captura de leads, criamos uma tecnologia que permite realizar o que é preciso usando cinco softwares, e assim reduzimos custos, permitindo que qualquer empresário, independentemente do tamanho de sua empresa, possa ter um sistema de gestão inteligente de conquista de clientes”, diz o CEO da LeadFinder.

Especialmente durante a pandemia da Covid-19, quando muitas empresas de pequeno e médio porte precisaram aumentar sua presença no digital e superar os tempos difíceis, surgiu a necessidade de novas soluções: uma forma diferente e simples de ajudar empresas a contratar times comerciais de marketing e vendas, sem burocracia. A missão passou a ser encontrar o match perfeito entre empresa e prestadores de serviço para seus clientes.

Assim foi criado um dos maiores diferenciais da LeadFinder, conectar seus clientes com times outsourcing de prestação de serviços comerciais de marketing, prospecção, vendas e pós-vendas. Trata-se de nova forma de contratar profissionais comerciais por meio de um plano de mensalidade incluído ao software.

A empresa atua com três planos de contratação mensal de suas soluções, o plano Smart, para uso exclusivo do software; o plano Connect, destinado a clientes que desejam tanto o software quanto o time para gerar negócios para sua empresa; e o terceiro plano é exclusivo para empresas que desejam contratar somente times comerciais, chamado plano People.

Aporte e parcerias

Para crescer e escalar os negócios, a LeadFinder lançou-se no mercado em busca de aportes e financiamentos. A empresa abriu sua primeira rodada de captação de investimentos em 2022 e logo em seguida entrou no portfólio da Smart Value Investment (SVI).

Foi num evento oferecido pelo Sebrae no interior do Paraná que Osmarini conheceu a SVI, empresa de capital anjo que oferece, além de aportes financeiros, smart money, algo bastante almejado hoje no mercado não apenas por quem busca valores monetários, mas também escalar os negócios de forma orgânica e sustentável.

Assim, ocorreu o primeiro aporte, que foi realocado para contratação de colaboradores e desenvolvimento de novas tecnologias, integrando recursos de automação com WhatsApp e redes sociais. Desde o aporte, a empresa cresceu 300%, e o objetivo nos próximos dois anos é crescer dez vezes mais e se consolidar em todo o território nacional. Hoje a empresa tem uma avaliação na casa de R$ 10 milhões de reais e já está abrindo sua segunda rodada de investimento com o propósito de crescer 400% em 18 meses, conquistando novos clientes e integrando a sua solução de inteligência artificial para criação de conteúdos de texto e imagem em campanhas de marketing digital.

Apesar do foco em pequenos e médias empresas, a LeadFinder conta com alguns clientes de grande porte, como a AWS, do grupo Amazon (uma das maiores empresas do planeta), que já tem mais de dez cases de negócios com a startup. Também duas franquias da Coca-Cola estão no portfólio de clientes atendidos, e o número novos clientes só aumenta.

“Nosso foco é o mercado de micro, pequenas e médias empresas, pois, em um levantamento, notamos que existem milhões de negócios com desafios de comunicação, marketing e vendas. Porém estamos chamando atenção de clientes maiores, já que nossa tecnologia pode sim suprir várias demandas de mercado”, celebra Fernando Osmarini.