1 Minha Casa, Minha Vida: entenda melhor como funciona o programa

Especialista em finanças pessoais dá dicas para pessoas que têm intenção

de fazer um financiamento de imóvel pelo programa habitacional

São Paulo, julho de 2023 – Muito provavelmente, você já deve ter ouvido falar do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, mas será que sabe como ele funciona? Dados da Agência Senado explicam que o programa amplia a oferta de moradias para as classes menos privilegiadas, incentivando construções sustentáveis que possam gerar empregos e reduzir as desigualdades sociais e regionais.

Minha Casa, Minha Vida: entenda melhor como funciona o programa

Segundo o especialista em finanças pessoais, João Victorino, programas como esse são muito importantes para reduzir o déficit habitacional e dar condições para as pessoas terem uma vida mais digna. Ter um teto para morar é um dos fatores mais importantes para uma pessoa ter autoestima elevada e sensação de segurança, motores de uma vida plena e feliz, além de tornar possível ajudar no crescimento econômico do país, apoiando o setor da construção civil e gerando novos empregos.

No entanto, alguns pontos merecem atenção especial ao analisar o todo. “Existem críticas quanto à baixa qualidade em algumas das construções. Também há o fato de que muitas destas, em áreas urbanas, ficam distantes do trabalho das pessoas, onde não há oferta de serviços básicos do dia a dia nas proximidades. Consequentemente, isso acaba dificultando a vida desses moradores”, afirma.

Estimativas feitas por estudiosos da área apontam que 6 milhões de famílias poderão ser beneficiadas pelo programa. Porém, por se tratar de um financiamento de longo prazo, João explica que as pessoas devem considerar algumas questões antes de decidirem assumir esse compromisso, como avaliar se tal residência vai atender, no futuro, a um planejamento familiar pré-estabelecido ou se vai ser preciso se mudar.