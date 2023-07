08:14:34 Espaço Make promove sorteio que premia cliente e vendedora

Com o intuito de aumentar o ticket médio da marca e reforçar a parceria com os franqueados, a Espaço Make lança campanha que vai premiar clientes e vendedores da rede. De 01 de junho a 31 de agosto, a cada R$50,00 em compras nos quiosques, o cliente recebe um cupom e concorre a um Iphone 14 Pro Max, que será sorteado no dia 14 de setembro, através da página oficial da Espaço Make no Instagram (@espaçomakeoficial). A vendedora responsável pelo atendimento do premiado receberá R$500,00, juntamente com uma mala com produtos de maquiagem.

“Seria uma grande conquista, não só financeiramente, ganhar esse prêmio seria uma meta pessoal, me mostra que eu posso e consigo sempre ser o meu máximo”, conta Danevan Capinan, 26, vendedora na unidade do Shopping Bahia. “Essa campanha vai abrir portas para novos clientes, afinal quem não quer ganhar um prêmio comprando algo que ama? ”, completa.

Jéssica Prado, 27, ressalta que além de ajudar na divulgação da marca, a campanha também causará um expressivo aumento nas vendas. “Atendo sempre com carisma, levando o cliente a compartilhar os detalhes da campanha com outras pessoas e a divulgar em redes sociais”, acrescenta a vendedora do Ilha Plaza Shopping, no Rio de Janeiro.

Além de se mostrarem engajadas e dedicadas na divulgação da campanha, algumas vendedoras também pontuam que o prêmio seria de importância significativa em suas vidas. “Receber esse prêmio significará a realização de uma garota que veio do sertão e nunca imaginou chegar onde chegou”, conta Andreia Barros, 29, vendedora do Shopping Patio Maceió (AL). “Seria uma grande conquista, não só financeiramente, ganhar esse prêmio seria uma meta pessoal, me mostra que eu posso e consigo sempre ser o meu máximo”, finaliza Danevan.

Sobre a Espaço Make

Com o seu slogan “Porque chique é pagar pouco”, a Espaço Make, fundada com a chegada da pandemia da Covid-19, ganha notoriedade no mercado, sendo a franquia de makes que mais cresce no país, contando com 30 unidades espalhadas em todo o território nacional e tem como objetivo chegar a marca de 50 até o final de 2023.

