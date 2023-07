Detran-SP visita Prefeitura de Guarulhos para estabelecer parcerias e projetos-piloto nas áreas de mobilidade e tráfego

Durante o encontro com representantes da municipalidade, a comitiva do Detran-SP pôde conhecer detalhes do funcionamento do Centro Integrado de Inteligência de Guarulhos, de gestão compartilhada entre Prefeitura, Polícia Militar, SAMU, Corpo de Bombeiros, Guarda Metropolitana local. O centro monitora as ruas da cidade – tanto do ponto de vista da mobilidade e transporte, quanto em aspectos relativos à segurança e ao pronto atendimento à população, visando maior proteção dos cidadãos durante sua circulação. O modelo reforçou indicações de tecnologias de monitoramento viário semelhantes às utilizadas na cidade de São José dos Campos (também visitada pelo Detran-SP no mês passado). Esses procedimentos bem sucedidos estão sendo considerados na formatação da proposta de centros de monitoramentos urbanos que o próprio departamento estadual de trânsito pretende apresentar aos municípios paulistas, no âmbito de um sistema integrado de coordenação do trânsito em todo o Estado.

“É de suma importância mantermos ativo e assíduo esse canal de comunicação com os municípios, pois são eles que sabem in loco dos gargalos de tráfego locais, muitas vezes desenvolvem soluções produtivas que podem ser compartilhadas e, ao mesmo tempo, também precisam do nosso apoio para a organização de sistemas de trânsito municipais realmente eficientes, que prestem serviços de excelência e protejam vidas – que é nossa missão também”, declarou o presidente do Detran-SP, Eduardo Aggio, durante o encontro.

Em 2019, a partir de iniciativas de fiscalização crescente e combate a problemas como o transporte clandestino de pessoas, Guarulhos conseguiu reduzir em 40% os óbitos em acidentes de trânsito na cidade.

Apoio ao município e implantação de novas iniciativas na cidade

A autarquia paulista ofereceu à administração guarulhense apoio para a adesão municipal ao SNE – Sistema de Notificação Eletrônica, pelo qual o cidadão pode quitar multas de trânsito aplicadas pelo órgão autuador com até 40% de desconto, desde reconheça a infração e abra mão de apresentar defesa ou recurso. O Detran-SP fez sua adesão ao SNE em março.

Dois meses depois, 20.743 motoristas já estavam cadastrados e 25.511 autuações emitidas pelo órgão já ficaram disponíveis para pagamento com desconto, gerando economia tanto para o cidadão quanto para o departamento estadual de trânsito – que reduziu custos com emissão e envio pelo correio das notificações de infrações, além de com a análise de recursos. Depois disso, o Detran-SP também apoiou o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP) a fazer sua adesão ao SNE, em maio.

O secretário municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana de Guarulhos, Luigi Lazzuri Neto, aproveitou o encontro para solicitar à equipe Detran-SP – composta também pelo Diretor de Educação para o Trânsito e Fiscalização, Milfran Melotti – apoio da Escola Paulista de Trânsito, coordenada pela autarquia paulista, para a sensibilização de futuros condutores para o respeito às leis de trânsito.

A sugestão inicial é o desenvolvimento de iniciativa de conscientização, por meio de vídeos educativos, de candidatos à habilitação matriculados nos CFCs- Centros de Formação de Condutores da cidade.

Sobre o Detran-SP

O Detran-SP trabalha incessantemente para a prevenção de acidentes e preservação de vidas, tendo como meta a organização de um trânsito mais seguro e harmônico entre todos os modais.

O Órgão, que passa por uma reestruturação, está comprometido com a busca constante da excelência de serviços aos cidadãos, a partir dos valores de integridade e transparência em seus processos. Atualmente, adota progressivamente a transformação digital para impactar positivamente na qualidade de vida dos paulistas, facilitando o atendimento às demandas cotidianas da população. Cerca de 93% dos atendimentos feitos nas unidades do Detran-SP integradas ao Poupatempo são digitais.

Maior órgão executivo de trânsito do País, o Departamento de Trânsito Paulista é responsável por 28% da frota do Brasil, com mais de 32 milhões de veículos registrados e mais de 27 milhões de motoristas habilitados em todo o Estado.

Todos os meses, emite cerca de 400 mil Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e 1,2 milhão de Certificados de Registro e Licenciamento Veicular (CRLVs). São mais de 136 mil documentos emitidos por dia, em média.