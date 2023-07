12:13:51

A lacuna entre a disrupção e a usabilidade deixada pelas tecnologias disruptivas como Metaverso e os NFTs foi uma das causas do inverno tech. O cenário de descredibilidade no setor com as bolhas decorrentes da chegada de tais novidades ao mercado esfriou também outras tecnologias emergentes, e deixou os investimentos no setor travados no período pós pandemia. Contudo, a tecnologia blockchain, por trás de criptoativos como NFT e que também está presente no metaverso, tem tido aceitação diferente por parte dos investidores. O motivo é o uso prático que startups têm oferecido à tecnologia, levando essas empresas a manter os investimentos aquecidos.

Blockchain resiste a inverno tech e é já é oferecida de forma gratuita para empresas e indústrias

Na visão de Dan Stefanes, CEO da Blockchain One; Alan Kardec, COO da Blockchain One; e Jerffeson Teixeira de Souza, CTO da Blockchain One; foi o desmanche da onda de tecnologias emergentes que levou os atores do setor a repensarem em cada uma delas. Ou seja, o setor que atua com Blockchain iniciou a limpeza do campo e está oferecendo soluções maduras e acessíveis para adoção das empresas, olhando para o B2B.

Blockchain resiste a inverno tech e é já é oferecida de forma gratuita para empresas e indústrias

É o caso da Docstone, API que conecta qualquer negócio a redes de blockchain, e que prevê que até 2024, 10 mil empresas estejam movimentando R$ 20 milhões na plataforma. A criação da ferramenta pela Blockchain One, empresa especializada na modelagem de negócios baseados em blockchain, teve como principal objetivo oferecer um uso prático para a tecnologia.

“Negócios que lidam com recursos naturais, gestores da administração pública, setor imobiliário, mercado financeiro, cartórios notariais, empresas de saúde e educação, entre outros, têm agora a chance de usar a transparência e segurança oferecidas pela blockchain”, explica Jerffeson Teixeira de Souza, CTO da Blockchain One. “A API permite a integração de sistemas e seus registros, gerenciamento e autenticação de arquivos e documentos em diferentes blockchains, o que torna arquivos e informações protegidos contra o tempo e contra adulterações”, garante.