Como você pode ser salvo?

“Senhor, eu creio que Jesus é o filho de Deus que veio à Terra para me salvar. Na cruz, Jesus liberou a Sua vida para que eu a receba. Agora, eu tomo posse dessa nova vida pela fé, crendo na obra libertadora de Jesus na cruz do Calvário. Eu declaro que Ele é o único e suficiente Salvador e quero que Ele seja o meu Senhor. Eu me torno, a partir deste momento, um verdadeiro filho de Deus. Em nome de Jesus, amém.”