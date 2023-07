1 Centro Universitário Belas Artes oferece cursos livres de férias no Shopping Cidade Jardim

15:10:51 Centro Universitário Belas Artes oferece cursos livres de férias no Shopping Cidade Jardim

São Paulo, junho de 2023 – O Centro Universitário Belas Artes de São Paulo tem o prazer de anunciar seus cursos livres de férias, proporcionando uma oportunidade única para entusiastas das artes explorarem diferentes formas de expressão criativa durante o período de descanso. Com uma variedade de disciplinas artísticas abrangentes, os cursos são projetados para atender a diversos interesses e níveis de habilidade.

Centro Universitário Belas Artes oferece cursos livres de férias no Shopping Cidade Jardim

Os cursos serão oferecidos no Campus Shopping Cidade Jardim durante as férias, de 03 a 28/07. As aulas ocorrerão de segunda à sexta-feira, com horários variados, adaptados para as diferentes oficinas e conveniência dos participantes.

Centro Universitário Belas Artes oferece cursos livres de férias no Shopping Cidade Jardim

A instituição oferece uma seleção de cursos voltados para gastronomia e moda em que os participantes poderão exercitar sua criatividade, construir projetos, ver o resultado e ainda provar – no caso da gastronomia – ou levar para casa.

A proposta é promover estímulos na aprendizagem das crianças e adolescentes por meio da economia criativa. Além de diversão e entretenimento nas férias. Na gastronomia serão oficinas de massas, hambúrgueres, pizzas, entre outras, já em moda serão ofertadas colagens, estampas, criatividade e cores.

Centro Universitário Belas Artes oferece cursos livres de férias no Shopping Cidade Jardim

Os cursos livres de férias estão abertos a crianças de 06 à 14 anos e não é necessário possuir experiência prévia nas disciplinas escolhidas. As oficinas ainda podem ser adquiridas individualmente ou em formatos de pacotes, que podem ser semanais ou mensais, com valores a partir de R$ 150,00.

Centro Universitário Belas Artes oferece cursos livres de férias no Shopping Cidade Jardim

Não deixe passar essa oportunidade de explorar a criatividade e aprimorar as habilidades artísticas das crianças através das oficinas que prometem ser uma experiência enriquecedora com atividades de entretenimento com conhecimento no período de férias.

Para informações adicionais e inscrições, visite o site oficial: https://www.belasartes.br/cursos-livres-de-ferias/

Sobre o Centro Universitário Belas Artes de SP

O Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, fundado em 23 de Setembro de 1925, desde seu início, ainda com o nome Escola de Belas Artes, proporcionou um espaço para o diálogo, troca de conhecimento, desenvolvimento da criatividade e expressão pessoal.

Centro Universitário Belas Artes oferece cursos livres de férias no Shopping Cidade Jardim

A criatividade continua como a característica mais forte da Instituição, que está alinhada com os novos rumos da economia do país, afinal a indústria criativa movimentou R$ 110 bilhões em 2011, segundo estudo recente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), que considerava estudos da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD). Dos 14 segmentos de atuação considerados pela economia criativa, 10 são contemplados na Belas Artes. Ao todo a Instituição oferece 12 opções de graduação e 16 em pós-graduação.

Esse ambiente criativo e estimulante é proporcionado pelo caráter interdisciplinar dos cursos, a qualificação dos professores e a infraestrutura completa, como uma Biblioteca com mais de 140.000 títulos e diversos laboratórios. Além disso, a Belas Artes oferece apoio e experiência de mercado aos alunos, através do programa de Coaching e nos programas da central de extensão. Estes são aspectos favoráveis à formação diferenciada do futuro profissional, que poderá exercer a carreira escolhida com competência e personalidade.

https://www.belasartes.br/