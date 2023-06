23:01:24 Museu do Futebol transmite Brasil x Chile em dois telões neste domingo (2/7)

A Seleção Brasileira de Futebol Feminino faz seu último jogo em solo brasileiro neste domingo, 2/7, antes de embarcar para a Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia. Para esquentar a torcida para as guerreiras do Brasil, o Museu do Futebol transmite a partida em dois telões: no auditório, gratuitamente; e na Sala Jogo de Corpo, para os visitantes. O amistoso contra o Chile acontece no estádio Mané Garrincha, em Brasília, com início às 10h30. O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.

Quem assistir à partida no auditório ainda pode conferir a apresentação de futebol freestyle da atleta Letícia Silva dos Santos. Ela é a atual campeã brasileira da modalidade e integrante do canal Manchester City – BRABOS, no YouTube. A apresentação acontece antes e depois do jogo, allém de no intervalo, na área externa, como parte da programação Férias no Museu, que promove uma série de atividades gratuitas e livres para o público durante todo o mês de julho.

Para quem quiser aproveitar o jogo para saber mais sobre a história das Copas do Mundo de mulheres, a pedida é visitar a exposição temporária Rainhas de Copas, que apresenta fotos e informações inéditas sobre os mundiais e a participação brasileira em todos eles, desde o Torneio Experimental da China realizado em 1988.

SERVIÇO

Museu do Futebol

Praça Charles Miller, s/n – Pacaembu – São Paulo

De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)

Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)

R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

Crianças até 7 anos não pagam

Grátis às terças-feiras

Estacionamento com Zona Azul Especial – R$ 6,08 por três horas

