Neste sábado, 1º, o boxeador Esquiva Falcão disputará o cinturão dos pesos-médios da Federação Internacional de Boxe (FIB). Ele enfrentará o alemão Vincenzo Gualtieri, em Unihalle, na Alemanha. Esta é considerada a luta mais importante da carreira do pugilista, que lidera o ranking mundial com 30 lutas e 30 vitórias, sendo também o primeiro boxeador brasileiro a conquistar uma medalha de prata em uma Olimpíada.

Esquiva Falcão disputará o cinturão de melhor do mundo neste sábado

Natural do Espírito Santo, Esquiva passou uma temporada de preparação nos Estados Unidos, orientado pelo experiente técnico Robert Garcia. Desde 2021, o capixaba é patrocinado pela Havan, quando na pandemia, ficou sem treinar por falta de apoio e foi descoberto pelo gerente de Novos Negócios da varejista, Lucas Hang.

“Com a pandemia, tudo parou e fiquei sem lutar. Para sobreviver, comecei a vender e entregar mini pizza, junto com minha espsoa. Postei no Twitter e teve grande repercussão, até chegar ao conhecimento do Lucas Hang”, lembra Esquiva.

Lucas Hang conta que era um domingo à tarde quando viu a publicação do boxeador. “Fiquei intrigado, pensando como que um atleta de alto nível, que representou o Brasil em uma Olimpíada e trouxe medalha, estava precisando vender mini pizza para poder pagar suas contas e treinar.

Foi então que entrei em contato com ele por mensagem para saber como que a Havan poderia ajudar, porque, mesmo vendo que estava fazendo sucesso com as minis pizzas, era um talento muito grande para o Brasil perder naquele momento”, diz.

Hang ressalta que além de ser uma empresa de varejo, a Havan também tem cunho social e busca sempre ajudar as cidades em que possui lojas.

“A gente já patrocinou e patrocina muitas pessoas, atletas individuais, times, campeonatos, mas falo com muita satisfação que um que mais nos dá orgulho é realmente essa parceria com Esquiva, por podermos resgatar um campeão brasileiro e agora levar a disputar o cinturão mundial. É uma conquista dele, mas também nossa, porque nos sentimos parte disso”, garante.

O empresário, Luciano Hang, destaca que a Havan foi a primeira empresa a acreditar no Esquiva durante a pandemia e isso incentivou outras a também patrocinarem o boxeador. “Ficamos muito felizes com essa parceria, porque ele foi vencendo os desafios e subindo cada degrau. Já é o primeiro do mundo e tenho certeza que, neste sábado, será o campeão mundial”.