Quem nunca sonhou em conhecer um grande ídolo de perto? Com o objetivo de oferecer experiências únicas – aquelas que o dinheiro não pode comprar -, a Betfair criou seu novo Clube de Vantagens. Os primeiros sorteados para experimentar essa oportunidade foram Ricardo Demarch e José Lucas de Oliveira Gregorio, que tiveram a oportunidade de visitar a casa do pentacampeão do mundo e embaixador da Betfair Ronaldo Nazário.

Betfair lança Clube de Vantagens e leva fãs para visita à casa de Ronaldo

Segundo a casa de apostas, a ideia é criar cada vez mais formas de recompensar seus clientes, seja com promoções dentro do site ou experiências únicas para os torcedores. “Eu entrei no clube de vantagens da Betfair para vencer e olha onde estou hoje!”, comemorou José Lucas durante a experiência.

Os torcedores foram recebidos por Ronaldo em sua casa em São Paulo. O embaixador da Betfair mostrou todos os seus troféus, incluindo as duas Bolas de Ouro de melhor jogador do mundo conquistadas em 1997 e 2002. Ronaldo também compartilhou com os membros do Clube de Vantagens histórias da sua carreira, inspirações que tinha dentro de campo – e ainda tiveram tempo para uma partida de sinuca.

Ricardo, gremista, afirma que sempre foi fã do Fenômeno, mesmo que ele nunca tenha jogado pelo time gaúcho. “Era o jogador que não dava para torcer contra!”, disse. Ele ainda comentou que lembra dos jogos do Ronaldo em seu começo da carreira pelo Cruzeiro e que acompanhou junto com a família todos os jogos do penta de 2002.

Já José Lucas olha para o embaixador da Betfair de uma forma inspiradora. “A história dele como jogador e como pessoa é inspiradora para mim. Sua carreira foi um case de sucesso”, afirmou. Lucas ainda comentou sobre como era bonito ver a forma como Ronaldo driblava enquanto mudava de direção em campo.

“Poder segurar a Bola de Ouro que ele ganhou realmente me marcou”, afirmou Ricardo. Para fechar com chave de ouro a primeira experiência do Clube de Vantagens Betfair, Ricardo e José Lucas foram presenteados com bolas personalizadas da Betfair e autografadas por Ronaldo.

O vídeo que registra o encontro já está disponível no YouTube e no Instagram da Betfair, com produção da agência de marketing esportivo Octagon Latam. Confira o vídeo no https://youtu.be/vl1C5hEFP6c.

A Betfair já trabalha na organização das próximas ações para os integrantes do Clube de Vantagens. Segundo a casa de apostas, serão prêmios, promoções e experiências únicas e inesquecíveis para seus membros.

Sobre o Clube de Vantagens Betfair

Com o Clube de Vantagens Betfair, além de novas experiências surpreendentes, o cliente recebe semanalmente ofertas e promoções exclusivas para tornar a jornada com as apostas esportivas ainda melhor. Por exemplo, se fizer um depósito de R$50 entre segunda e domingo, automaticamente sua conta recebe um bônus de R$10 na segunda-feira seguinte.

E para se tornar membro é muito fácil: basta estar cadastrado na Betfair e realizar um depósito de R$50 em sua conta. Com isso, você já recebe diversas promoções todas as semanas e ainda concorre às próximas experiências que o dinheiro não pode comprar. Afinal, com o Clube de Vantagens Betfair, a experiência é outra.

Sobre a Betfair

Uma das maiores provedoras de apostas esportivas online do mundo, a Betfair é patrocinadora oficial das equipes do Cruzeiro e do Palmeiras. A empresa, fundada em Londres (ING) no ano de 2000, foi pioneira na oferta de apostas peer-to-peer (Betfair Exchange) e gerencia um conjunto completo de apostas esportivas, eventos de entretenimento e produtos de jogos on-line para mais de quatro milhões de clientes maiores de 18 anos em todo o mundo. Graças à sua tecnologia de ponta, a plataforma oferece um amplo catálogo de produtos que permite apostar com suas próprias cotas e cotas oferecidas por outros usuários. A Betfair está licenciada para operar apostas online e outros jogos em 19 países, incluindo Espanha, Itália, Malta, Colômbia e Grã-Bretanha.