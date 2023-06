12:33:04 Programe-se: Museu da Língu

O Museu da Língua Portuguesa, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, inaugura a exposição Essa Nossa Canção em 14 de julho, no mês de aniversário de sua reabertura. A nova mostra temporária vai falar sobre a riqueza e a diversidade de nosso idioma na canção popular brasileira, que estará representada por diversos ritmos, do rock ao samba, do funk ao axé, do sertanejo à bossa nova.

A curadoria é de Carlos Nader e Hermano Vianna, com consultoria especial de Jose Miguel Wisnik e coordenação-geral de Isa Grinspum Ferraz.

A Exposição Temporária Essa Nossa Canção conta com o Patrocínio Máster da CCR, Patrocínio do Grupo Globo, e com o Apoio da BNY Mellon, da PwC Brasil e do Itaú Unibanco – todos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Mais informações em breve.

SERVIÇO

Mostra temporária Essa Nossa Canção

A partir de 14 de julho

De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h)

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Grátis para crianças até 7 anos

Grátis aos sábados

Acesso pelo Portão A

Venda de ingressos na bilheteria e pela internet:

https://bileto.sympla.com.br/event/68203

Museu da Língua Portuguesa

Praça da Luz, s/n – Luz – São Paulo

SOBRE O MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

O Museu da Língua Portuguesa é um equipamento da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido e implantado em parceria com a Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Esporte e Educação é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.

Programe-se: Museu da Língua Portuguesa inaugura a exposição Essa Nossa Canção em 14 de julho

PATROCÍNIOS E PARCERIAS

A reconstrução do Museu da Língua Portuguesa tem Patrocínio Máster da EDP e Patrocínio do Grupo Globo, Itaú Unibanco e Sabesp – todos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O Apoio é da Fundação Calouste Gulbenkian.

A Temporada 2023 conta com Patrocínio do Instituto Cultural Vale, da Petrobras e do Grupo Globo, com Apoio do BNY Mellon e da PwC Brasil, e com as empresas parceiras Marsh McLennan, Eaton, Machado Meyer e Verde Asset Management. Revista Piauí, Guia da Semana, Dinamize, JCDecaux e Helloo são seus parceiros de mídia. A Temporada é realizada pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Museu da Língua Portuguesa – Comunicação

Renata Beltrão | renata.beltrao@idbr.org.br – 11 99267 5447

Alan de Faria | alan.faria@idbr.org.br – 11 99894 0702

Assessoria de imprensa – Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo

(11) 3339-8116 / (11) 3339-8162

(11) 98849-5303 (plantão)

imprensaculturasp@sp.gov.br

Acompanhe a Cultura: Site | Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | YouTube