Pauta: Estudo revela que 85% dos entrevistados considera interface do seu banco de fácil acesso e utilização

09:36:52

Nos últimos anos, o setor financeiro tem presenciado uma mudança significativa em direção à digitalização. Entre 2018 e 2023, a porcentagem de pessoas que possuíam contas tanto em bancos digitais como em tradicionais passou de 15% para 77%, como apontado no estudo “A experiência dos clientes dos principais bancos brasileiros em 2023” encomendado pela Akamai à Cantarino Brasileiro.

No mesmo período, a adoção de apenas bancos tradicionais despencou de 54% para 13%, enquanto os bancos digitais viram sua popularidade aumentar de 2% para 10%. Um dos principais fatores impulsionadores dessa transição é a experiência positiva dos usuários com as interfaces digitais.

O relatório da Akamai, empresa de nuvem e cibersegurança, revelou que uma grande parcela dos entrevistados (85%) considera essas interfaces de fácil acesso e utilização, enquanto 77% expressam sua satisfação com a ausência de atualizações incômodas nos aplicativos móveis e 74% apreciam o mesmo no internet banking. A conveniência de encontrar o que precisam com apenas alguns cliques é valorizada por 76% dos usuários.

De acordo com o Diretor Geral da Akamai Technologies para América Latina, Claudio Baumann, isso demonstra o quanto a usabilidade das interfaces digitais pode trazer benefícios não apenas aos usuários, mas também às instituições. “A pesquisa demonstrou que 65% consideram fácil contratar novos produtos e serviços, reafirmando o poder da usabilidade e experiência do usuário. Facilitar o caminho para o cliente pode impactar positivamente as instituições já que o cliente consegue acessar seus produtos e serviços de maneira simples e eficaz, eliminando também a busca por ajuda on-line ou telefônica.”

Além disso, 69% dos respondentes agora consegue lidar com suas necessidades bancárias exclusivamente por meio dos canais digitais, destacando a eficácia e eficiência dessas interfaces. No entanto, vale ressaltar que 27% permanecem neutros nessa questão, nem concordando nem discordando, enquanto apenas 8% expressam insatisfação.

Quando se trata da frequência de uso, o aplicativo lidera como o canal mais popular entre os entrevistados, com 64% afirmando que o utilizam diariamente, especialmente os usuários de bancos digitais (69%). O internet banking vem em segundo lugar como o canal mais utilizado pelos entrevistados.

Segundo Baumann, esses resultados enfatizam a importância das instituições financeiras priorizarem e aprimorarem seus canais de atendimento digitais. “À medida que a adoção dos bancos digitais continua a crescer e os usuários apreciam cada vez mais a conveniência e facilidade de uso, a régua de avaliação também sobe, tornando o consumidor igualmente mais exigente. Isso faz com que as instituições aprimorem seus serviços e ofertem produtos personalizados aos seus clientes.”

Digitalização requer investimento em segurança

A digitalização das instituições financeiras trouxe inúmeras vantagens, como conveniência, agilidade e acesso 24 horas aos serviços bancários. No entanto, à medida que mais transações são realizadas online e mais dados pessoais e financeiros são armazenados digitalmente, a importância da cibersegurança se torna fundamental.

“Com o aumento do digital, as instituições financeiras enfrentam desafios significativos em proteger os dados sensíveis de seus clientes. Cada vez mais, os cibercriminosos estão buscando explorar vulnerabilidades nos sistemas e infraestrutura para obter informações confidenciais e cometer fraudes financeiras.”, aponta Baumann.

Em um outro relatório recente da Akamai, State Of The Internet, no primeiro trimestre de 2023 o setor de serviços financeiros foi o mais atacado por campanhas de phishing – ciberataque conhecido e quem tem como principal objetivo obter informações confidenciais – concentrando quase 40% das investidas dos cibercriminosos.

Nesse sentido, o diretor da Akamai explica que as instituições financeiras devem investir em robustas medidas de segurança cibernética para garantir a proteção dos dados e a segurança dos clientes. “Para implementar medidas eficazes, é necessário fortalecer a infraestrutura de rede com firewalls e mecanismos de detecção/prevenção de invasões, e contar com processos e pessoal especializado para lidar com essas ameaças. Estão em jogo a confidencialidade e a proteção das informações, a mitigação de fraudes e a própria reputação do banco – em última análise, a própria confiança dos clientes”, conclui Baumann.Fechamento de lojas C&C

Metodologia

O estudo “A experiência dos clientes dos principais bancos brasileiros em 2023” foi realizado através de entrevistas em um painel online com 1.412 brasileiros, em todas as regiões do país entre março e abril de 2023. Os objetivos do estudo são avaliar bancos que as pessoas tinham contas, como as pessoas usam esses bancos e seus produtos, por quais canais acessam os bancos, como lidam com a questão da segurança e aspectos como criptomoedas, Open Finance e novas instituições financeiras.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege a vida online. As principais empresas do mundo escolhem a Akamai para criar, entregar e proteger suas experiências digitais, ajudando bilhões de pessoas a viver, trabalhar e jogar todos os dias. A Akamai Connected Cloud, uma plataforma de nuvem e edge amplamente distribuída, aproxima as aplicações e experiências dos usuários e afasta as ameaças. Saiba mais sobre as soluções de computação em nuvem, segurança e entrega de conteúdo da Akamai em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no Twitter e no LinkedIn.