Junho de 2023 – No mundo acelerado dos negócios, a comunicação instantânea tornou-se crucial para o sucesso de qualquer negócio. No Brasil, o WhatsApp tem se tornado o protagonista quando o assunto é comunicação entre empresas e clientes, especialmente para alavancar vendas e impulsionar o crescimento de empreendimentos de todos os tamanhos.

Levantamento aponta WhatsApp como canal-chave para alavancar os negócios

E é exatamente isso que mostra o CX Trends 2023, levantamento realizado pela Octadesk em parceria com o Opinion Box. O estudo descobriu que 61% dos consumidores online preferem utilizar o canal para falar com as empresas durante uma compra e 67% confiam ou confiam totalmente no app para fazer uma compra.

Para Rodrigo Ricco, CEO da Octadesk, a popularidade e os recursos versáteis fazem com que o WhatsApp se torne cada vez mais uma poderosa plataforma de interação. “As empresas conseguem enviar mensagens personalizadas, oferecer recomendações com base nos interesses individuais e estabelecer um relacionamento próximo com cada cliente. É uma forma eficaz de fornecer informações detalhadas sobre produtos ou serviços e até mesmo oferecer suporte pós-venda. Essa conexão cria um ambiente propício para a tomada de decisão de compra”, comenta.

Ainda quando questionados sobre os meios mais utilizados para receber promoções de marcas, o WhatsApp também foi destaque, sendo o favorito de 38%, ficando atrás apenas do Instagram (59%) e E-mail (42%). Lívia Lampert, Gerente de Marketing e Produtos da KingHost, exemplifica: “Você pode aproveitar o canal para redirecionar o seu público para determinada ação e ainda manter a audiência engajada com envio de códigos promocionais ou landing page da campanha. A empresa pode promover campanhas mostrando seus produtos ou serviços com mais detalhes, o que pode ajudar na conversão”.

Em um mundo cada vez mais conectado e orientado pela tecnologia, o canal emerge como um canal-chave para os negócios, oferecendo às empresas uma oportunidade única de se conectar e se envolver diretamente com seus clientes. Ricco ainda destaca sobre a integração com os bots. “Com o atendimento automatizado, os clientes recebem respostas rápidas, oferecendo informações instantâneas sobre produtos, preços, disponibilidade e outras dúvidas comuns. Além disso, após a finalização da compra, com o auxílio da tecnologia é possível enviar mensagens de acompanhamento para garantir a satisfação do cliente e fornecer suporte adicional, se necessário”.

Lívia afirma que o WhatsApp ajuda a construir relacionamentos duradouros e aumenta as chances de recompra no futuro: “É importante lembrar que a tecnologia está aqui para nos apoiar e ajudar a deixar os processos mais eficientes e otimizados. Certifique-se de que haja sempre uma opção para que os clientes possam entrar em contato com uma pessoa real caso necessitem de suporte adicional ou tenham perguntas mais complexas”.

Metodologia

O estudo foi realizada pela Octadesk em parceria com o Opinion Box, apoiadas pela Bling, E-goi, Locaweb Company, KingHost e Nextios, e ouviu mais de 2 mil consumidores acima de 16 anos de todo o Brasil e de todas as classes sociais, em janeiro de 2023. A margem de erro da pesquisa é de 2,1 pontos percentuais.

Sobre a Octadesk

A Octadesk é uma startup brasileira com o propósito de transformar sonhos e planos em grandes negócios. Fundada em 2015 por Rodrigo Ricco e Leandro Ueda, a empresa foi incorporada à Locaweb Company em 2021 e é a única plataforma de atendimento completa 100% nacional, que permite às empresas melhorarem a jornada do cliente, combinando recursos conversacionais com uma gestão eficiente de suporte. Reconhecida pela revista internacional LATKA, a Octadesk é considerada uma das empresas de SaaS (Software como Serviço) que mais crescem no mundo. Seu principal produto é a plataforma completa de atendimento para vendas e suporte ao cliente para aumentar receita, reduzir custos e proporcionar uma experiência otimizada.

Assim, é possível conectar as áreas em tempo real e unificar múltiplos canais de atendimento, como WhatsApp, Chatbot, Instagram, chat e e-mail, em um só lugar. Essa integração proporciona aos gestores um melhor controle da equipe e aos consumidores a melhor experiência de compra possível. Atualmente, o sistema gerencia mais de 4 milhões de mensagens por dia entre empresas e clientes, evidenciando a confiança depositada na Octadesk como solução para atendimento eficiente e de alta qualidade.